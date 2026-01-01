Apache Tika is een framework voor inhoudsdetectie en -analyse dat een enkele REST API beschikbaar stelt voor het extraheren van tekst, metadata en structuur uit meer dan duizend bestandsformaten, waaronder PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, afbeeldingen, audio, video en archiefbestanden. In plaats van tientallen parserbibliotheken per formaat te integreren, sturen applicaties ruwe bytes naar Tika Server en ontvangen genormaliseerde uitvoer.

Zelf Tika Server hosten op je eigen VPS houdt documentinhoud op infrastructuur die je beheert — belangrijk voor vertrouwelijke contracten, interne dossiers en gereguleerde gegevens — terwijl per-documentkosten en snelheidslimieten, in rekening gebracht door gehoste extractie-API's, worden verwijderd. De volledige image wordt geleverd met Tesseract OCR en GDAL zodat gescande PDF's en afbeeldingsbestanden direct doorzoekbaar zijn.