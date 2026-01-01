Implementeer Apache Tika met één klik installatie.
Open source contentanalyse toolkit die metadata en tekst detecteert en extraheert uit meer dan duizend bestandstypen.
Kies een VPS-plan voor Apache Tika
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Tika kunt bouwen
Apache Tika is een framework voor inhoudsdetectie en -analyse dat een enkele REST API beschikbaar stelt voor het extraheren van tekst, metadata en structuur uit meer dan duizend bestandsformaten, waaronder PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, afbeeldingen, audio, video en archiefbestanden. In plaats van tientallen parserbibliotheken per formaat te integreren, sturen applicaties ruwe bytes naar Tika Server en ontvangen genormaliseerde uitvoer.
Zelf Tika Server hosten op je eigen VPS houdt documentinhoud op infrastructuur die je beheert — belangrijk voor vertrouwelijke contracten, interne dossiers en gereguleerde gegevens — terwijl per-documentkosten en snelheidslimieten, in rekening gebracht door gehoste extractie-API's, worden verwijderd. De volledige image wordt geleverd met Tesseract OCR en GDAL zodat gescande PDF's en afbeeldingsbestanden direct doorzoekbaar zijn.
Belangrijkste kenmerken van Apache Tika
Meer dan duizend formaten
Parseer PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, afbeeldingen, audio, video en tientallen archiefformaten via één consistente REST-interface.
Ingebouwde OCR
De volledige image bundelt Tesseract met Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse taalpakketten, zodat gescande PDF's en afbeeldingsbestanden doorzoekbare tekst opleveren zonder extra services.
REST API-server
Endpoints voor tekstextractie, metadata, taaldetectie en MIME-type-identificatie laten elke backend documentverwerking integreren met een simpele HTTP POST.
Taaldetectie
Identificeer automatisch de taal van elke geëxtraheerde tekst, waardoor downstream zoekindexering, vertaling en routeringspijplijnen mogelijk worden gemaakt zonder extra bibliotheken te bundelen.
Pijplijn klaar
Dient als de extractiefase voor zoekplatforms, RAG-inname, e-discovery-workflows en digitale-preservatiesystemen die genormaliseerde tekst uit heterogene documenten nodig hebben.
Waarom Apache Tika op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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