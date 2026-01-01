Label Studio is het populairste open-source datalabelingplatform, met meer dan 27.000 GitHub-sterren, dat annotatie ondersteunt voor elk belangrijk gegevenstype — tekst, afbeeldingen, audio, video, HTML, tijdreeksen en multimodale combinaties. Teams gebruiken het om hoogwaardige trainingsdatasets te bouwen met aanpasbare labelingtemplates, ML-ondersteunde annotatie en inter-annotator overeenkomststatistieken.

Zelf Label Studio hosten op je eigen VPS houdt gevoelige trainingsdata — medische afbeeldingen, financiële documenten, bedrijfseigen content — volledig binnen je infrastructuur, zonder kosten per gebruiker of per annotatie. Deze implementatie koppelt Label Studio aan PostgreSQL 16 voor betrouwbare project- en annotatieopslag.