Implementeer Marimo met één-klik installatie.
Reactief Python-notebook met automatische celheruitvoering, SQL-ondersteuning en git-vriendelijk puur-Python bestandsformaat.
Kies een VPS-plan voor Marimo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Marimo kunt bouwen
Marimo is een volgende-generatie Python-notebook dat de problemen met verborgen status van traditionele Jupyter-notebooks elimineert. Het volgt automatisch afhankelijkheden tussen cellen en voert reactief stroomafwaartse cellen opnieuw uit wanneer waarden veranderen, zodat je notebook altijd de huidige staat van de gegevens weergeeft. Notebooks worden opgeslagen als gewone .py-bestanden — volledig versiebeheerbaar, te beoordelen in pull requests en uitvoerbaar als standaard Python-scripts of geïmplementeerd als zelfstandige web-apps.
Zelf Marimo hosten op je VPS geeft je team een persistente, altijd-actieve notebookomgeving die toegankelijk is vanuit elke browser, met vooraf geïnstalleerde SQL-ondersteuning voor het opvragen van databases op dezelfde server, en token-gebaseerde authenticatie om analyses privé te houden.
Belangrijkste kenmerken van Marimo
Reactieve uitvoering
Cellen worden automatisch opnieuw uitgevoerd wanneer hun afhankelijkheden veranderen, waardoor verouderde statusfouten worden geëlimineerd die traditionele notitieboeken onbetrouwbaar maken.
Git-vriendelijk formaat
Notebooks worden opgeslagen als pure Python-bestanden, waardoor ze vergelijkbaar zijn, te beoordelen in PR's en uitvoerbaar vanaf de commandoregel.
Ingebouwde SQL-ondersteuning
Query databases en dataframes met SQL direct in notebooks zonder extra bibliotheken of configuratie.
Interactieve UI-elementen
Voeg schuifregelaars, vervolgkeuzelijsten, tabellen en andere interactieve widgets toe om analysenotitieboeken om te zetten in deelbare webapps.
Moderne Editor
Automatisch aanvullen, opmaak, foutmarkering en een dataframe-viewer maken het schrijven en debuggen van Python sneller.
Waarom Marimo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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