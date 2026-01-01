Marimo is een volgende-generatie Python-notebook dat de problemen met verborgen status van traditionele Jupyter-notebooks elimineert. Het volgt automatisch afhankelijkheden tussen cellen en voert reactief stroomafwaartse cellen opnieuw uit wanneer waarden veranderen, zodat je notebook altijd de huidige staat van de gegevens weergeeft. Notebooks worden opgeslagen als gewone .py-bestanden — volledig versiebeheerbaar, te beoordelen in pull requests en uitvoerbaar als standaard Python-scripts of geïmplementeerd als zelfstandige web-apps.

Zelf Marimo hosten op je VPS geeft je team een persistente, altijd-actieve notebookomgeving die toegankelijk is vanuit elke browser, met vooraf geïnstalleerde SQL-ondersteuning voor het opvragen van databases op dezelfde server, en token-gebaseerde authenticatie om analyses privé te houden.