Met Prefect kun je elke Python-functie met slechts een decorator omzetten in een geplande, observeerbare en automatisch opnieuw te proberen workflow. In tegenstelling tot YAML-intensieve orchestratietools, houdt Prefect workflows als reguliere Python-code â€” testbaar, versiebeheerbaar en deploybaar zoals elke andere module. De meegeleverde UI toont realtime uitvoeringsstatus, logs en geschiedenis op taakniveau voor elke run.

Zelf-hosting van Prefect op je VPS elimineert cloud-uitvoeringskosten, geeft je onbeperkte workflow-runs tegen vaste infrastructuurkosten, en houdt gevoelige pijplijndata â€” credentials, queryresultaten, logs â€” volledig op je eigen infrastructuur zonder vendor lock-in.