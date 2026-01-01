Implementeer Prefect met Ã©Ã©n-klik installatie.
Modern Python-native workflow-orchestratieplatform voor het bouwen, plannen en monitoren van datapijplijnen en automatiseringstaken.
Kies een VPS-plan voor Prefect
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prefect kunt bouwen
Met Prefect kun je elke Python-functie met slechts een decorator omzetten in een geplande, observeerbare en automatisch opnieuw te proberen workflow. In tegenstelling tot YAML-intensieve orchestratietools, houdt Prefect workflows als reguliere Python-code â€” testbaar, versiebeheerbaar en deploybaar zoals elke andere module. De meegeleverde UI toont realtime uitvoeringsstatus, logs en geschiedenis op taakniveau voor elke run.
Zelf-hosting van Prefect op je VPS elimineert cloud-uitvoeringskosten, geeft je onbeperkte workflow-runs tegen vaste infrastructuurkosten, en houdt gevoelige pijplijndata â€” credentials, queryresultaten, logs â€” volledig op je eigen infrastructuur zonder vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Prefect
Python-native werkstromen
Versier elke Python-functie met
@flow of
@task om planning, nieuwe pogingen, caching en observeerbaarheid te krijgen â€” zonder een eigen DSL te hoeven leren.
Automatische herpogingen
Configureer exponentiÃ«le backoff en aangepaste herhalingslogica per taak, zodat tijdelijke storingen in API's, databases of netwerkoproepen herstellen zonder handmatige tussenkomst.
Realtime monitoring
De ingebouwde UI toont live taakstatus, uitvoeringslogboeken en uitvoeringsgeschiedenis, zodat je altijd weet wat er draait, wat mislukt is en waarom.
Flexibele planning
Cron-expressies, intervaltriggers en gebeurtenisgestuurde implementaties laten je pipelines uitvoeren volgens elk schema of als reactie op externe gebeurtenissen.
Werkpools & Werkers
Verdeel de uitvoering van de flow over meerdere workerprocessen of machines, waarbij de rekenkracht onafhankelijk van de orchestratieserver wordt geschaald.
Waarom Prefect op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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