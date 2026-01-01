Homebox is een inventaris- en organisatiesysteem dat specifiek is gebouwd voor thuisgebruikers die structuur willen aanbrengen in hun persoonlijke bezittingen. Het laat je items catalogiseren met foto's, aangepaste velden en locatietags, terwijl je garanties, aankoopdata en waarden bijhoudt voor verzekeringsdocumentatie. QR-codelabels maken het gemakkelijk om items te identificeren en te lokaliseren in verschillende kamers of opslagruimtes.

Homebox zelf hosten op jouw VPS houdt gevoelige inventarisgegevens — inclusief details over waardevolle bezittingen en aankoopgeschiedenis — volledig privé, zonder abonnementskosten, zonder opslaglimieten en zonder risico dat een externe service jouw gegevenstoegang stopzet.