Implementeer Mathesar met één klik installatie.
Open-source spreadsheet-achtige interface voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databases zonder SQL te schrijven.
Kies een VPS-plan voor Mathesar
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mathesar kunt bouwen
Mathesar is een open-source webapplicatie die een spreadsheet-achtige interface bovenop elke PostgreSQL-database plaatst. In plaats van je database te vervangen, maakt het rechtstreeks verbinding met behulp van native PostgreSQL-rollen en -rechten, zodat elke gebruiker precies de gegevens ziet waartoe die geautoriseerd is om toegang te krijgen — zonder dat een aparte identiteitslaag vereist is.
Zelf-hosting van Mathesar houdt je gegevens onder jouw controle, terwijl het niet-technische teamleden een manier biedt om records op te vragen, te filteren en te bewerken via een vertrouwde rasterinterface. Ontwikkelaars behouden volledige toegang tot het onderliggende Postgres-schema, wat betekent dat Mathesar naast je bestaande tools werkt in plaats van ze te vervangen.
Belangrijkste kenmerken van Mathesar
Spreadsheetstijlbewerking
Blader, filter, sorteer en bewerk rijen in elke tabel via een vertrouwd raster — geen SQL of databaseclient nodig.
Visuele querybouwer
Bouw query's met joins, aggregaties en filters via een point-and-click interface die gesynchroniseerd blijft met je Postgres-schema.
Ingebouwde toegangscontrole
Mathesar gebruikt echte PostgreSQL-rollen en -machtigingen, dus wat gebruikers kunnen zien en bewerken, wordt altijd bepaald door de eigen beveiligingsregels van je database.
CSV-import en export
Upload CSV- of TSV-bestanden direct in tabellen, of exporteer elke weergave naar een spreadsheet voor offline analyse.
Deelbare dataformulieren
Maak eenvoudige invoerformulieren waarmee medewerkers rijen aan een tabel kunnen toevoegen zonder de volledige database-interface bloot te stellen.
Waarom Mathesar op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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