Mathesar is een open-source webapplicatie die een spreadsheet-achtige interface bovenop elke PostgreSQL-database plaatst. In plaats van je database te vervangen, maakt het rechtstreeks verbinding met behulp van native PostgreSQL-rollen en -rechten, zodat elke gebruiker precies de gegevens ziet waartoe die geautoriseerd is om toegang te krijgen — zonder dat een aparte identiteitslaag vereist is.

Zelf-hosting van Mathesar houdt je gegevens onder jouw controle, terwijl het niet-technische teamleden een manier biedt om records op te vragen, te filteren en te bewerken via een vertrouwde rasterinterface. Ontwikkelaars behouden volledige toegang tot het onderliggende Postgres-schema, wat betekent dat Mathesar naast je bestaande tools werkt in plaats van ze te vervangen.