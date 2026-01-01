Implementeer SilverBullet met één-klik-installatie.
Open-source notitie-app met Markdown, live zoekopdrachten en een plug-insysteem dat in je browser draait.
Kies een VPS-plan voor SilverBullet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SilverBullet kunt bouwen
SilverBullet is een open-source, zelf-gehoste notitie-app gebouwd rond Markdown en ontworpen voor persoonlijk kennisbeheer. Het draait volledig in je browser als een progressieve web-app terwijl het alle gegevens op je eigen server bewaart — waardoor je offline toegang, live zoekopdrachten over al je notities, en een krachtig plug-insysteem voor uitbreidbaarheid krijgt.
Zelf SilverBullet hosten op je VPS betekent dat je notities altijd toegankelijk zijn vanaf elk apparaat, in realtime gesynchroniseerd worden en privé worden opgeslagen zonder afhankelijk te zijn van een cloud-notitiedienst.
Belangrijkste kenmerken van SilverBullet
Live query's
Plaats dynamische zoekopdrachten in je notities die in realtime gegevens ophalen en weergeven uit je hele kennisbank.
Plug-ecosysteem
Breid functionaliteit uit met community-plugins voor taken, agenda's, Git-synchronisatie, AI-aanvulling en meer.
Offline-first PWA
Werkt offline als een progressieve web-app — bewerkingen synchroniseren automatisch wanneer je opnieuw verbinding maakt.
Markdown-native
Schrijf in standaard Markdown met wiki-achtige links, tags en front matter metadata voor gestructureerde notities.
Commandopalet
Toetsenbordgestuurde interface met slash-commando's en een commandopalet voor snelle navigatie en acties.
Waarom SilverBullet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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