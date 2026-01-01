SilverBullet is een open-source, zelf-gehoste notitie-app gebouwd rond Markdown en ontworpen voor persoonlijk kennisbeheer. Het draait volledig in je browser als een progressieve web-app terwijl het alle gegevens op je eigen server bewaart — waardoor je offline toegang, live zoekopdrachten over al je notities, en een krachtig plug-insysteem voor uitbreidbaarheid krijgt.

Zelf SilverBullet hosten op je VPS betekent dat je notities altijd toegankelijk zijn vanaf elk apparaat, in realtime gesynchroniseerd worden en privé worden opgeslagen zonder afhankelijk te zijn van een cloud-notitiedienst.