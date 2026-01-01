WebTop levert een complete Linux desktopomgeving, toegankelijk vanuit elke browser via KasmVNC-streaming. Gebouwd door LinuxServer.io, biedt het KDE, XFCE en andere desktopomgevingen met persistente opslag van de thuismap, geïntegreerd bestandsbeheer, audio- en videopassthrough, en vloeiende grafische prestaties via gedeelde geheugenconfiguratie.

WebTop zelf hosten op een VPS geeft je een veilig extern bureaublad dat toegankelijk is zonder VPN of RDP-clientsoftware. Het is ideaal voor het uitvoeren van grafische Linux-applicaties vanuit beperkte omgevingen, en biedt een consistente ontwikkelings- of productiviteitswerkruimte die toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser.