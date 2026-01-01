Implementeer WebTop met één-klik installatie.
Volledige Linux desktopomgeving in je browser met persistente sessies, bestandsbeheer en audio-/videondersteuning.
Kies een VPS-plan voor WebTop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WebTop kunt bouwen
WebTop levert een complete Linux desktopomgeving, toegankelijk vanuit elke browser via KasmVNC-streaming. Gebouwd door LinuxServer.io, biedt het KDE, XFCE en andere desktopomgevingen met persistente opslag van de thuismap, geïntegreerd bestandsbeheer, audio- en videopassthrough, en vloeiende grafische prestaties via gedeelde geheugenconfiguratie.
WebTop zelf hosten op een VPS geeft je een veilig extern bureaublad dat toegankelijk is zonder VPN of RDP-clientsoftware. Het is ideaal voor het uitvoeren van grafische Linux-applicaties vanuit beperkte omgevingen, en biedt een consistente ontwikkelings- of productiviteitswerkruimte die toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser.
Belangrijkste kenmerken van WebTop
Browsergebaseerde desktop
Krijg toegang tot een volledige Linux-desktop vanaf elke browser zonder installatie van VPN, RDP of externe desktopclientsoftware.
Meerdere desktopomgevingen
Kies uit KDE, XFCE, MATE en andere desktopomgevingen, afhankelijk van jouw workflow en resourcevoorkeuren.
Permanente opslag
Thuismap en applicatiegegevens blijven behouden tussen sessies, waardoor je bestanden en configuraties intact blijven bij elke herverbinding.
Audio & video-ondersteuning
Multimedia-doorgifte maakt het mogelijk om audio en video af te spelen binnen de gecontaineriseerde desktopomgeving.
Veilige toegang op afstand
Benader de desktop via HTTPS via Traefik zonder RDP- of VNC-poorten direct aan het internet bloot te stellen.
Waarom WebTop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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