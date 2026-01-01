Implementeer HomeHub met één-klik-installatie.
Familiedashboard zonder inloggen voor gedeelde notities, boodschappenlijstjes, klusjes, agenda's en uitgaven in één privé PWA.
Kies een VPS-plan voor HomeHub
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HomeHub kunt bouwen
HomeHub is een open-source, zelf-gehoste gezinsutility die elke server omtovert tot een privé-dashboard voor iedereen in je huishouden. Ontworpen voor gedeeld gebruik op een thuisnetwerk, wordt het geleverd als een Progressive Web App zonder inloggen, zodat elk gezinslid het in een browser kan openen, het kan opslaan op hun startscherm en onmiddellijk kan beginnen met samenwerken aan notities, boodschappenlijstjes, klusjes en een gedeelde kalender.
Door HomeHub zelf te hosten, blijven huishoudelijke gegevens — uitgaven, winkelgewoonten, gezinsroutines en geüploade bestanden — volledig op je eigen VPS, zonder cloudsynchronisatie van derden, tracking of kosten per gebruiker. Functies kunnen individueel worden in- of uitgeschakeld via één enkele YAML-config, zodat je alleen de tools inschakelt die je gezin daadwerkelijk gebruikt.
Belangrijkste kenmerken van HomeHub
Shared boodschappenlijst
Gezamenlijke boodschappenlijst met slimme suggesties gebaseerd op eerdere invoer, zodat het hele gezin items kan toevoegen wanneer ze opraken.
Gezinsuitgaventracker
Volg huishoudelijke uitgaven met ondersteuning voor terugkerende rekeningen zoals abonnementen, nutsvoorzieningen, melk of kranten, allemaal in één grootboek.
Agenda en herinneringen
Gedeelde agenda met kleurgecodeerde categorieën voor rekeningen, school, gezondheid en gezinsactiviteiten houdt elk gezinslid op één lijn.
Huishoudelijke taken en notities
Lichtgewicht takenplanner en gedeeld notitiebord laten gezinsleden taken toewijzen en snel korte berichten achterlaten zonder extra apps.
Ingebouwde hulpprogramma's
Bevat receptenboek, houdbaarheidsdatumtracker, PDF-compressor, URL-verkorter, QR-generator en een media-downloader in één enkele PWA.
Privé door ontwerp
Geen accountsysteem, geen telemetrie en geen cloudafhankelijkheid — alle gegevens blijven binnen je VPS en thuisnetwerk.
Waarom HomeHub op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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