HomeHub is een open-source, zelf-gehoste gezinsutility die elke server omtovert tot een privé-dashboard voor iedereen in je huishouden. Ontworpen voor gedeeld gebruik op een thuisnetwerk, wordt het geleverd als een Progressive Web App zonder inloggen, zodat elk gezinslid het in een browser kan openen, het kan opslaan op hun startscherm en onmiddellijk kan beginnen met samenwerken aan notities, boodschappenlijstjes, klusjes en een gedeelde kalender.

Door HomeHub zelf te hosten, blijven huishoudelijke gegevens — uitgaven, winkelgewoonten, gezinsroutines en geüploade bestanden — volledig op je eigen VPS, zonder cloudsynchronisatie van derden, tracking of kosten per gebruiker. Functies kunnen individueel worden in- of uitgeschakeld via één enkele YAML-config, zodat je alleen de tools inschakelt die je gezin daadwerkelijk gebruikt.