Implementeer Monica met één-klik-installatie.
Open-source persoonlijke relatiebeheerder voor het privé bijhouden van contacten, gesprekken en levensgebeurtenissen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Monica kunt bouwen
Monica is een open-source persoonlijk relatiebeheersysteem gebouwd met Laravel dat je helpt alles te onthouden wat belangrijk is over de mensen in je leven. Documenteer contacten, gesprekken, verjaardagen, cadeau-ideeën, schulden en levensgebeurtenissen in één enkele privé-interface, beschikbaar in 27 talen. In tegenstelling tot sociale netwerken en cloudcontactmanagers, is Monica ontworpen voor zelf-hosting, zodat je meest persoonlijke gegevens nooit je infrastructuur verlaten.
Omdat Monica relatiegegevens opslaat die je nooit aan een commercieel platform zou toevertrouwen — familiegezondheidsgeschiedenis, privégesprekken, persoonlijke voorkeuren — zorgt het draaien ervan op je eigen VPS voor volledige gegevenssoevereiniteit zonder reclame, zonder gedragstracking en zonder toegang van derden tot je informatie.
Belangrijkste kenmerken van Monica
Contactjournaal
Leg elk gesprek, elke activiteit en elke interactie met een contactpersoon vast, samen met notities en herinneringen, zodat niets belangrijks wordt vergeten.
Verjaardags- en gebeurtenisherinneringen
Stel e-mailherinneringen in voor verjaardagen, jubilea en aangepaste evenementen, zodat je nooit een belangrijke datum in een relatie mist.
Cadeau- en schuldenregistratie
Noteer cadeau-ideeën en eerdere cadeaus per contact, en houd informele schulden en leningen bij om relaties vrij te houden van financiële onduidelijkheid.
Relatiekartering
Definieer relaties tussen contacten en bouw stambomen om de verbanden tussen de mensen die je kent te begrijpen en te documenteren.
Volledige Privacyverantwoordelijkheid
Alle gegevens blijven op je VPS, zonder toegang van derden, geen reclameprofilering en volledige controle over back-ups en exports.
Waarom Monica op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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