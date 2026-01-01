Monica is een open-source persoonlijk relatiebeheersysteem gebouwd met Laravel dat je helpt alles te onthouden wat belangrijk is over de mensen in je leven. Documenteer contacten, gesprekken, verjaardagen, cadeau-ideeën, schulden en levensgebeurtenissen in één enkele privé-interface, beschikbaar in 27 talen. In tegenstelling tot sociale netwerken en cloudcontactmanagers, is Monica ontworpen voor zelf-hosting, zodat je meest persoonlijke gegevens nooit je infrastructuur verlaten.

Omdat Monica relatiegegevens opslaat die je nooit aan een commercieel platform zou toevertrouwen — familiegezondheidsgeschiedenis, privégesprekken, persoonlijke voorkeuren — zorgt het draaien ervan op je eigen VPS voor volledige gegevenssoevereiniteit zonder reclame, zonder gedragstracking en zonder toegang van derden tot je informatie.