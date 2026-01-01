Implementeer Diun met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Lichtgewicht tool die Docker-images monitort op updates en meldingen stuurt naar je voorkeurskanaal.
Kies een VPS-plan voor Diun
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Diun kunt bouwen
Diun (Docker Image Update Notifier) is een lichtgewicht CLI-tool die je Docker-images in de gaten houdt en je waarschuwt zodra een nieuwe versie in het register wordt gepubliceerd. Het ondersteunt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay en privÃ©registers, en controleert dit volgens een configureerbaar cron-schema met jitter om de belasting te spreiden.
Diun zelf hosten op je VPS betekent dat het continu naast je containers draait, met volledige toegang tot de Docker-socket voor automatische containerdetectie. Je beheert de notificatierouting â€” Slack, Discord, e-mail, webhooks en meer â€” zonder image-metadata naar monitoringdiensten van derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van Diun
Automatische beeldmonitoring
Ontdekt en bewaakt standaard alle actieve containers, zodat nieuwe implementaties worden gevolgd zonder handmatige configuratie.
Flexibele meldingen
Ondersteunt Slack, Discord, e-mail, webhooks en andere kanalen, zodat update-meldingen je team bereiken waar ze ook werken.
Cron-planning
Controles worden uitgevoerd volgens een configureerbaar schema met optionele jitter om te voorkomen dat registers overbelast raken tijdens piekuren.
Multiregisterondersteuning
Werkt met Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay en privÃ©registers, waarmee je je hele containerimagelandschap dekt.
Waarom Diun op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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