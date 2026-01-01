Strapi is 's werelds populairste open-source headless CMS, vertrouwd door meer dan 800.000 ontwikkelaars. Het biedt een volledig aanpasbare contentmanagementbackend met een intuïtief drag-and-drop adminpaneel, automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's en een rijk plugin-ecosysteem. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die content koppelen aan een vaste frontend, levert Strapi content aan elk kanaal – websites, mobiele apps, IoT-apparaten – via standaard API's.

Het zelf hosten van Strapi op je VPS elimineert prijzen per gebruiker en API-snelheidslimieten die worden opgelegd door beheerde CMS-providers, terwijl het je volledige controle geeft over je contentarchitectuur, gegevensopslag en pluginconfiguratie. Deze template koppelt Strapi aan PostgreSQL 16 voor productieklare betrouwbaarheid.