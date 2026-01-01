Implementeer Strapi met een één-klik-installatie.
Toonaangevend open source headless CMS dat automatisch REST- en GraphQL API's genereert vanuit jouw contentmodellen met een aanpasbaar adminpaneel.
Kies een VPS-plan voor Strapi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Strapi kunt bouwen
Strapi is 's werelds populairste open-source headless CMS, vertrouwd door meer dan 800.000 ontwikkelaars. Het biedt een volledig aanpasbare contentmanagementbackend met een intuïtief drag-and-drop adminpaneel, automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's en een rijk plugin-ecosysteem. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die content koppelen aan een vaste frontend, levert Strapi content aan elk kanaal – websites, mobiele apps, IoT-apparaten – via standaard API's.
Het zelf hosten van Strapi op je VPS elimineert prijzen per gebruiker en API-snelheidslimieten die worden opgelegd door beheerde CMS-providers, terwijl het je volledige controle geeft over je contentarchitectuur, gegevensopslag en pluginconfiguratie. Deze template koppelt Strapi aan PostgreSQL 16 voor productieklare betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken van Strapi
Auto-gegenereerde API's
Strapi creëert automatisch REST- en GraphQL-endpoints wanneer je contenttypes definieert — handmatige API-codering is niet vereist.
Drag-and-drop contentbouwer
Bouw complexe contentmodellen visueel met velden, componenten en dynamische zones zonder de codebase aan te raken.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Definieer gedetailleerde machtigingen per contenttype en gebruikersrol, zodat redacteuren, beheerders en API-gebruikers alleen toegang hebben tot wat ze mogen.
Mediatheek
Upload, organiseer en optimaliseer afbeeldingen en bestanden in een gecentraliseerde mediabibliotheek met automatische afbeeldingsgrootte aanpassing en formaatconversie.
Plug-in ecosysteem
Breid Strapi uit met marktplaatsplugins voor authenticatie, SEO, e-mail, zoeken en meer — of bouw aangepaste plugins voor jouw behoeften.
Meertalige content
Beheer content in meerdere talen met ingebouwde i18n-ondersteuning, door elke locale onafhankelijk te publiceren om wereldwijde doelgroepen te ondersteunen.
Waarom Strapi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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