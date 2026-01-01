Implementeer Silex met één klik.
Open-source no-code visuele websitebouwer die schone, draagbare HTML- en CSS-bestanden genereert.
Kies een VPS-plan voor Silex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Silex kunt bouwen
Silex is het open source alternatief voor Webflow — een visuele no-code websitebouwer die volledig in de browser draait en standaard HTML- en CSS-bestanden produceert. In tegenstelling tot commerciële websitebouwers die je ontwerpen en content aan hun platform binden, slaat Silex alles op als gewone bestanden op je eigen server. Het maakt verbinding met headless CMS'en voor dynamische content, integreert met statische sitegeneratoren zoals 11ty, en kan worden uitgebreid via een plug-insysteem.
Silex zelf hosten op een VPS geeft webdesigners en bureaus een werkruimte voor onbeperkte projecten tegen vaste serverkosten, zonder kosten per site en zonder afhankelijkheid van een platform van derden dat online blijft of betaalbaar is.
Belangrijkste kenmerken van Silex
Visuele drag-and-drop editor
Bouw pagina's visueel met de GrapesJS-gebaseerde editor met componenten, stijlen en lay-outtools — geen HTML- of CSS-kennis vereist.
Statische HTML-uitvoer
Elke website die Silex produceert, is schone, standaard HTML en CSS — geen runtime-afhankelijkheden, draait op elke hostingprovider en is volledig draagbaar.
CMS-gegevensbinding
Verbind pagina-ontwerpen met WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex en andere headless CMS'en, zodat niet-ontwikkelaars de content kunnen bijwerken zonder het design aan te raken.
Multisite-dashboard
Beheer onbeperkt websiteprojecten vanaf één Silex-instantie, georganiseerd in één werkruimte voor bureaus en freelancers met meerdere klanten.
Inpluggenuitbreidbaarheid
Breid Silex uit met aangepaste componenten, dataconnectoren en integraties met services van derden via het plug-insysteem zonder de core te forken.
Waarom Silex op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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