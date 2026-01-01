Silex is het open source alternatief voor Webflow — een visuele no-code websitebouwer die volledig in de browser draait en standaard HTML- en CSS-bestanden produceert. In tegenstelling tot commerciële websitebouwers die je ontwerpen en content aan hun platform binden, slaat Silex alles op als gewone bestanden op je eigen server. Het maakt verbinding met headless CMS'en voor dynamische content, integreert met statische sitegeneratoren zoals 11ty, en kan worden uitgebreid via een plug-insysteem.

Silex zelf hosten op een VPS geeft webdesigners en bureaus een werkruimte voor onbeperkte projecten tegen vaste serverkosten, zonder kosten per site en zonder afhankelijkheid van een platform van derden dat online blijft of betaalbaar is.