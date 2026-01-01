Implementeer OxiCloud met één klik.
Lichtgewicht zelf-gehoste cloudopslag gebouwd in Rust, met Nextcloud desktop- en mobiele clientcompatibiliteit.
Kies een VPS-plan voor OxiCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OxiCloud kunt bouwen
OxiCloud is een open source cloudopslagplatform geschreven in Rust, ontworpen als een snel en resource-efficiënt alternatief voor Nextcloud en OwnCloud. Het biedt bestandsupload, download, mapbeheer, delen, zoeken, prullenbak en een ingebouwde muziekspeler — allemaal zelfgehost met een PostgreSQL-backend. De Rust-runtime houdt het inactieve geheugen ruim onder de 100 MB, waardoor het praktisch is op VPS-abonnementen waar een PHP-gebaseerde stack te zwaar zou zijn.
Door OxiCloud zelf te hosten, plaats je alle bestandsopslag op infrastructuur die jij beheert, zonder quota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je bestanden. Een optionele Nextcloud-compatibiliteitslaag laat bestaande Nextcloud desktop- en mobiele clients verbinden zonder herconfiguratie.
Belangrijkste kenmerken van OxiCloud
Nextcloud cliëntondersteuning
Een optionele Nextcloud-compatibiliteitslaag stelt bestaande Nextcloud desktop- en mobiele synchronisatieclients in staat om verbinding te maken met OxiCloud zonder ze opnieuw te installeren of te configureren.
Lage geheugenvoetafdruk
De Rust + mimalloc runtime verbruikt minder dan 100 MB in rust, waardoor OxiCloud praktisch is op kleine VPS-plannen waar PHP-gebaseerde cloudopslag-stacks de beschikbare RAM zouden uitputten.
Bestandsdeellinks
Genereer openbare deellinks voor bestanden en mappen, zodat externe ontvangers inhoud kunnen downloaden zonder een account aan te maken op jouw server.
Prullenbak en herstel
Verwijderde bestanden worden naar een prullenbak verplaatst in plaats van direct te worden verwijderd, waardoor je een herstelperiode hebt voordat ze permanent worden verwijderd.
Ingebouwde muziekspeler
Stream audiobestanden rechtstreeks vanuit de browser met ondersteuning voor afspeellijsten en trackmetadata — geen aparte mediaserver of plug-in vereist.
Waarom OxiCloud op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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