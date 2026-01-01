OxiCloud is een open source cloudopslagplatform geschreven in Rust, ontworpen als een snel en resource-efficiënt alternatief voor Nextcloud en OwnCloud. Het biedt bestandsupload, download, mapbeheer, delen, zoeken, prullenbak en een ingebouwde muziekspeler — allemaal zelfgehost met een PostgreSQL-backend. De Rust-runtime houdt het inactieve geheugen ruim onder de 100 MB, waardoor het praktisch is op VPS-abonnementen waar een PHP-gebaseerde stack te zwaar zou zijn.

Door OxiCloud zelf te hosten, plaats je alle bestandsopslag op infrastructuur die jij beheert, zonder quota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je bestanden. Een optionele Nextcloud-compatibiliteitslaag laat bestaande Nextcloud desktop- en mobiele clients verbinden zonder herconfiguratie.