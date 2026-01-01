BroadcastChannel is een open source Astro-aangedreven platform dat openbare Telegram-kanalen omzet in volwaardige microblogs. In plaats van een traditioneel CMS te onderhouden, schrijf je berichten in Telegram en genereert BroadcastChannel een snelle, SEO-geoptimaliseerde website die je publiek kan bekijken. Elk bericht wordt een pagina met de juiste metadata, een sitemap en dubbele RSS-feeds in XML- en JSON-formaten voor feedlezers en contentaggregators.

Zelfhosting op je eigen VPS geeft je een aangepast domein en volledige controle over je gepubliceerde content, zonder afhankelijk te zijn van Vercel, Cloudflare Pages of enig ander hostingplatform van derden. De resulterende site stuurt geen JavaScript naar de browser — snel op elke verbinding en zeer vriendelijk voor zoekmachinecrawlers.