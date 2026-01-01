Implementeer BroadcastChannel met één klik installatie.
Verander elk openbaar Telegram-kanaal in een SEO-vriendelijke microblog zonder client-side JavaScript en met automatische RSS-feeds.
Kies een VPS-plan voor BroadcastChannel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BroadcastChannel kunt bouwen
BroadcastChannel is een open source Astro-aangedreven platform dat openbare Telegram-kanalen omzet in volwaardige microblogs. In plaats van een traditioneel CMS te onderhouden, schrijf je berichten in Telegram en genereert BroadcastChannel een snelle, SEO-geoptimaliseerde website die je publiek kan bekijken. Elk bericht wordt een pagina met de juiste metadata, een sitemap en dubbele RSS-feeds in XML- en JSON-formaten voor feedlezers en contentaggregators.
Zelfhosting op je eigen VPS geeft je een aangepast domein en volledige controle over je gepubliceerde content, zonder afhankelijk te zijn van Vercel, Cloudflare Pages of enig ander hostingplatform van derden. De resulterende site stuurt geen JavaScript naar de browser — snel op elke verbinding en zeer vriendelijk voor zoekmachinecrawlers.
Belangrijkste kenmerken van BroadcastChannel
Telegram als CMS
Schrijf berichten in Telegram zoals gewoonlijk — BroadcastChannel haalt ze op en publiceert ze automatisch op je site zonder extra stappen.
Zero Client JavaScript
Pagina's worden volledig server-gerenderd zonder JavaScript naar de browser te sturen, wat resulteert in snelle laadtijden en hoge SEO-scores.
Ingebouwde RSS-feeds
Elke blog krijgt automatisch XML- en JSON RSS-feeds, zodat lezers zich kunnen abonneren via elke feedaggregator of leesapp.
SEO en Sitemaps
Automatisch gegenereerde sitemaps, schone URL's en de juiste metatags zorgen ervoor dat jouw content vanaf dag één vindbaar is via zoekmachines.
Sociale linkintegratie
Koppel Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- en Discord-profielen vanuit de sitenavigatie zonder aangepaste code te schrijven.
Waarom BroadcastChannel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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