Tot wel 69% korting op BroadcastChannel

Implementeer BroadcastChannel met één klik installatie.

Verander elk openbaar Telegram-kanaal in een SEO-vriendelijke microblog zonder client-side JavaScript en met automatische RSS-feeds.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
Kies plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer BroadcastChannel met één klik installatie.

Kies een VPS-plan voor BroadcastChannel

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met BroadcastChannel kunt bouwen

BroadcastChannel is een open source Astro-aangedreven platform dat openbare Telegram-kanalen omzet in volwaardige microblogs. In plaats van een traditioneel CMS te onderhouden, schrijf je berichten in Telegram en genereert BroadcastChannel een snelle, SEO-geoptimaliseerde website die je publiek kan bekijken. Elk bericht wordt een pagina met de juiste metadata, een sitemap en dubbele RSS-feeds in XML- en JSON-formaten voor feedlezers en contentaggregators.

Zelfhosting op je eigen VPS geeft je een aangepast domein en volledige controle over je gepubliceerde content, zonder afhankelijk te zijn van Vercel, Cloudflare Pages of enig ander hostingplatform van derden. De resulterende site stuurt geen JavaScript naar de browser — snel op elke verbinding en zeer vriendelijk voor zoekmachinecrawlers.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van BroadcastChannel

Telegram als CMS

Schrijf berichten in Telegram zoals gewoonlijk — BroadcastChannel haalt ze op en publiceert ze automatisch op je site zonder extra stappen.

Zero Client JavaScript

Pagina's worden volledig server-gerenderd zonder JavaScript naar de browser te sturen, wat resulteert in snelle laadtijden en hoge SEO-scores.

Ingebouwde RSS-feeds

Elke blog krijgt automatisch XML- en JSON RSS-feeds, zodat lezers zich kunnen abonneren via elke feedaggregator of leesapp.

SEO en Sitemaps

Automatisch gegenereerde sitemaps, schone URL's en de juiste metatags zorgen ervoor dat jouw content vanaf dag één vindbaar is via zoekmachines.

Sociale linkintegratie

Koppel Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- en Discord-profielen vanuit de sitenavigatie zonder aangepaste code te schrijven.

Waarom BroadcastChannel op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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