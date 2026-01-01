autobrr is een geavanceerd downloadautomatiseringsplatform voor torrents en usenet dat de functionaliteit van tools zoals autodl-irssi, trackarr en flexget bundelt in één moderne oplossing. Het maakt verbinding met IRC-kanalen van indexeerders waar nieuwe releases direct worden aangekondigd zodra ze zijn geüpload, past jouw filterregels toe en stuurt overeenkomende torrentbestanden door naar jouw gekozen downloadclient — allemaal in realtime, zonder polling-vertragingen.

Zelf autobrr hosten op een VPS zorgt voor 24/7 IRC-kanaalbewaking met persistente verbindingen die een thuiscomputer met dynamisch IP of geplande downtime niet betrouwbaar kan garanderen. Continu draaien op dedicated infrastructuur betekent dat jouw automatisering nooit een freeleech-periode, een release met beperkte seeders, of een tijdgevoelige ratio-kans op private trackers mist.