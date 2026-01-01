Implementeer autobrr met een één-klik-installatie.
Moderne downloadautomatiseringstool die IRC-kanalen van indexers in realtime monitort om torrents te downloaden op het moment dat ze worden aangekondigd.
Kies een VPS-plan voor autobrr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met autobrr kunt bouwen
autobrr is een geavanceerd downloadautomatiseringsplatform voor torrents en usenet dat de functionaliteit van tools zoals autodl-irssi, trackarr en flexget bundelt in één moderne oplossing. Het maakt verbinding met IRC-kanalen van indexeerders waar nieuwe releases direct worden aangekondigd zodra ze zijn geüpload, past jouw filterregels toe en stuurt overeenkomende torrentbestanden door naar jouw gekozen downloadclient — allemaal in realtime, zonder polling-vertragingen.
Zelf autobrr hosten op een VPS zorgt voor 24/7 IRC-kanaalbewaking met persistente verbindingen die een thuiscomputer met dynamisch IP of geplande downtime niet betrouwbaar kan garanderen. Continu draaien op dedicated infrastructuur betekent dat jouw automatisering nooit een freeleech-periode, een release met beperkte seeders, of een tijdgevoelige ratio-kans op private trackers mist.
Belangrijkste kenmerken van autobrr
Realtime IRC-monitoring
Permanente verbindingen met IRC-aankondigingskanalen van indexers detecteren nieuwe releases zodra ze zijn geüpload, voordat RSS-feeds of API-polling ze zouden zien.
Geavanceerde filterregels
Bouw complexe filters gebaseerd op grootte, categorie, uploader, releasegroep, resolutie en aangepaste regexpatronen om precies te pakken wat je wilt en niets anders.
Multi-cliëntondersteuning
Stuur gepakte torrents direct naar qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, of monitormappen — verschillende filters automatisch naar verschillende clients routeren.
arr-integratie
Native integratie met Radarr, Sonarr, Lidarr en Whisparr laat autobrr controleren of een release daadwerkelijk gewenst is voordat je deze downloadt, waardoor je geen bandbreedte verspilt.
Statistieken en geschiedenis
Volg downloadtellingen, filter trefferpercentages en haal geschiedenis op via de webinterface, zodat je je regels kunt afstemmen en de prestaties van je automatisering in de loop van de tijd kunt begrijpen.
Waarom autobrr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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