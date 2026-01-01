Implementeer ONLYOFFICE Docs met een één-klik-installatie.
Zelf-gehoste online kantoorsuite met realtime gezamenlijk bewerken van Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden in je browser.
Kies een VPS-plan voor ONLYOFFICE Docs
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ONLYOFFICE Docs kunt bouwen
ONLYOFFICE Docs (Document Server) is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF en andere formaten naar je eigen server brengt. Het biedt pixelperfecte compatibiliteit met Microsoft Office-indelingen, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudkantoortools zonder je documenten bloot te stellen aan diensten van derden.
Zelf hosten van ONLYOFFICE Docs stelt documentprivacy voorop — bestanden verlaten je infrastructuur nooit. Het integreert met Nextcloud, ownCloud, Seafile en tientallen andere platforms via officiële connectors, en gebruikt JWT-tokenbeveiliging om API-toegang te beschermen. De Community Edition ondersteunt tot 20 gelijktijdige bewerkingsverbindingen kosteloos.
Belangrijkste kenmerken van ONLYOFFICE Docs
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd samenwerken aan documenten, spreadsheets en presentaties met live cursor tracking, opmerkingen en het bijhouden van wijzigingen.
MS Office-compatibiliteit
Open, bewerk en sla DOCX-, XLSX- en PPTX-bestanden op met hoge nauwkeurigheid — zonder artefacten door formaatconversie of lay-outverschuivingen.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Ondersteunt DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF en meer in de documenteditor, spreadsheeteditor en presentatie-editor.
JWT API-beveiliging
JSON Web Token-validatie beveiligt elke API-aanvraag, zodat alleen geautoriseerde integraties en gebruikers toegang hebben tot de documentserver.
Nextcloud en Seafile Integratie
Officiële connectoren voor Nextcloud, ownCloud, Seafile en 40+ andere platforms maken van ONLYOFFICE Docs een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken.
PDF-editor en Formulieren
Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren direct in de browser, zonder aanvullende software of plug-ins.
Waarom ONLYOFFICE Docs op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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