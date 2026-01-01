ONLYOFFICE Docs (Document Server) is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF en andere formaten naar je eigen server brengt. Het biedt pixelperfecte compatibiliteit met Microsoft Office-indelingen, waardoor het een naadloze vervanging is voor cloudkantoortools zonder je documenten bloot te stellen aan diensten van derden.

Zelf hosten van ONLYOFFICE Docs stelt documentprivacy voorop — bestanden verlaten je infrastructuur nooit. Het integreert met Nextcloud, ownCloud, Seafile en tientallen andere platforms via officiële connectors, en gebruikt JWT-tokenbeveiliging om API-toegang te beschermen. De Community Edition ondersteunt tot 20 gelijktijdige bewerkingsverbindingen kosteloos.