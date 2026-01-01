FileGator is een open-source, zelf-gehoste bestandsbeheerder die een overzichtelijke webinterface biedt voor het uploaden, downloaden, organiseren en delen van bestanden op je server. Gebouwd op een flat-file architectuur zonder databaseafhankelijkheid, draait het als een enkele lichtgewicht service met gebruikersaccounts en machtigingen opgeslagen in een eenvoudig JSON-bestand. Met op rollen gebaseerde toegang kun je beheerders-, gebruikers- en gastaccounts aanmaken — elk met configureerbare machtigingen voor het lezen, schrijven, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren van bestanden.

Door FileGator zelf te hosten op je VPS blijven alle bestanden op infrastructuur die jij beheert, zonder opslagquota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het draait op minimale middelen, waardoor het eenvoudig te implementeren is naast andere services zonder een volledige server toe te wijzen aan bestandsbeheer.