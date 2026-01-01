Implementeer FileGator met één klik installatie.
Zelfgehoste bestandsbeheerder voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen, archiefondersteuning en mediapreview — geen database vereist.
Kies een VPS-plan voor FileGator
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FileGator kunt bouwen
FileGator is een open-source, zelf-gehoste bestandsbeheerder die een overzichtelijke webinterface biedt voor het uploaden, downloaden, organiseren en delen van bestanden op je server. Gebouwd op een flat-file architectuur zonder databaseafhankelijkheid, draait het als een enkele lichtgewicht service met gebruikersaccounts en machtigingen opgeslagen in een eenvoudig JSON-bestand. Met op rollen gebaseerde toegang kun je beheerders-, gebruikers- en gastaccounts aanmaken — elk met configureerbare machtigingen voor het lezen, schrijven, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren van bestanden.
Door FileGator zelf te hosten op je VPS blijven alle bestanden op infrastructuur die jij beheert, zonder opslagquota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het draait op minimale middelen, waardoor het eenvoudig te implementeren is naast andere services zonder een volledige server toe te wijzen aan bestandsbeheer.
Belangrijkste kenmerken van FileGator
Multi-userrechten
Maak beheerder-, gebruiker- en gastaccounts aan met onafhankelijke rechten per bewerking — waarbij je afzonderlijk regelt wie bestanden kan lezen, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren.
Geen database nodig
Alle gebruikersaccounts en configuratie worden opgeslagen in platte JSON-bestanden, waardoor de databasevereiste vervalt en de implementatie eenvoudig en draagbaar blijft.
Archiefbeheer
Maak en pak ZIP-archieven uit via de browser zonder SSH of opdrachtregeltools, waardoor bulkbestandsoverdrachten en back-ups eenvoudig worden.
Openbare deellinks
Genereer openbare downloadlinks voor bestanden of mappen, zodat externe ontvangers specifieke inhoud kunnen openen zonder een account op de server nodig te hebben.
Mediavoorvertoning
Bekijk voorbeelden van afbeeldingen, video's, audio en tekstbestanden direct in de browser — downloaden is niet nodig om het juiste bestand te bevestigen voordat je deelt.
Waarom FileGator op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.