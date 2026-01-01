Tot wel 69% korting op FileGator

Implementeer FileGator met één klik installatie.

Zelfgehoste bestandsbeheerder voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen, archiefondersteuning en mediapreview — geen database vereist.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
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8 TB bandbreedte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met FileGator kunt bouwen

FileGator is een open-source, zelf-gehoste bestandsbeheerder die een overzichtelijke webinterface biedt voor het uploaden, downloaden, organiseren en delen van bestanden op je server. Gebouwd op een flat-file architectuur zonder databaseafhankelijkheid, draait het als een enkele lichtgewicht service met gebruikersaccounts en machtigingen opgeslagen in een eenvoudig JSON-bestand. Met op rollen gebaseerde toegang kun je beheerders-, gebruikers- en gastaccounts aanmaken — elk met configureerbare machtigingen voor het lezen, schrijven, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren van bestanden.

Door FileGator zelf te hosten op je VPS blijven alle bestanden op infrastructuur die jij beheert, zonder opslagquota, zonder abonnementskosten en zonder toegang van derden tot je gegevens. Het draait op minimale middelen, waardoor het eenvoudig te implementeren is naast andere services zonder een volledige server toe te wijzen aan bestandsbeheer.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van FileGator

Multi-userrechten

Maak beheerder-, gebruiker- en gastaccounts aan met onafhankelijke rechten per bewerking — waarbij je afzonderlijk regelt wie bestanden kan lezen, uploaden, downloaden, hernoemen, verwijderen en archiveren.

Geen database nodig

Alle gebruikersaccounts en configuratie worden opgeslagen in platte JSON-bestanden, waardoor de databasevereiste vervalt en de implementatie eenvoudig en draagbaar blijft.

Archiefbeheer

Maak en pak ZIP-archieven uit via de browser zonder SSH of opdrachtregeltools, waardoor bulkbestandsoverdrachten en back-ups eenvoudig worden.

Openbare deellinks

Genereer openbare downloadlinks voor bestanden of mappen, zodat externe ontvangers specifieke inhoud kunnen openen zonder een account op de server nodig te hebben.

Mediavoorvertoning

Bekijk voorbeelden van afbeeldingen, video's, audio en tekstbestanden direct in de browser — downloaden is niet nodig om het juiste bestand te bevestigen voordat je deelt.

Waarom FileGator op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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