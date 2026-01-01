Implementeer Glances met één klik installatie.
Cross-platform systeemmonitoringtool die realtime CPU-, geheugen-, schijf-, netwerk- en containermetrics biedt via een webinterface.
Kies een VPS-plan voor Glances
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Glances kunt bouwen
Glances is een uitgebreide servermonitoringstool die de zichtbaarheid van top, htop, iotop en df combineert in één uniforme webinterface. Het biedt realtime metrics voor CPU, geheugen, swap, schijf-I/O, netwerk, processen en draaiende Docker-containers — samen met configureerbare waarschuwingen wanneer drempelwaarden worden overschreden.
Zelf Glances hosten op je VPS geeft je volledig inzicht in je serverinfrastructuur zonder prestatiegegevens naar externe monitoringdiensten te sturen. Deze template implementeert Glances met alleen-lezen Docker-sockettoegang en host-PID-namespace, zodat metrics op container- en systeemniveau volledig zichtbaar zijn via de beveiligde HTTPS-interface.
Belangrijkste kenmerken van Glances
Realtime systeemstatistieken
Monitor CPU, geheugen, swap, gemiddelde belasting, schijf-I/O en netwerkbandbreedte, alles vanuit één webdashboard.
Dockercontainer monitoring
CPU-, geheugen- en netwerkgebruik per container is zichtbaar naast systeemstatistieken op hostniveau in één overzicht.
Configureerbare meldingen
Stel drempelwaarden in voor CPU-, geheugen- en schijfgebruik om automatische waarschuwingen te activeren voordat resource-uitputting problemen veroorzaakt.
Statistiekenexport
Exporteer prestatiegegevens naar InfluxDB, Prometheus en andere tijdreeksdatabases voor langetermijntrendanalyse.
RESTful API
Een ingebouwde REST API maakt aangepaste integraties, gescripte query's en het insluiten van metrics in andere dashboards mogelijk.
Waarom Glances op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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