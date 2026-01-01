Glances is een uitgebreide servermonitoringstool die de zichtbaarheid van top, htop, iotop en df combineert in één uniforme webinterface. Het biedt realtime metrics voor CPU, geheugen, swap, schijf-I/O, netwerk, processen en draaiende Docker-containers — samen met configureerbare waarschuwingen wanneer drempelwaarden worden overschreden.

Zelf Glances hosten op je VPS geeft je volledig inzicht in je serverinfrastructuur zonder prestatiegegevens naar externe monitoringdiensten te sturen. Deze template implementeert Glances met alleen-lezen Docker-sockettoegang en host-PID-namespace, zodat metrics op container- en systeemniveau volledig zichtbaar zijn via de beveiligde HTTPS-interface.