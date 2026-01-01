Implementeer GlitchTip met één-klik-installatie.
Open-source platform voor foutopsporing en prestatiemonitoring, volledig compatibel met Sentry SDK's — een lichtgewicht zelfgehost alternatief.
Kies een VPS-plan voor GlitchTip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GlitchTip kunt bouwen
GlitchTip is een open source platform voor foutopsporing en prestatiemonitoring dat direct Sentry kan vervangen. Elke officiële Sentry SDK — voor JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobiel en meer — werkt ongewijzigd, simpelweg door deze naar je GlitchTip DSN te laten wijzen. Het platform legt onverwerkte uitzonderingen, breadcrumb-context, sourcemaps en releasetracking vast met dezelfde workflow en UI-patronen die ontwikkelaars al kennen van Sentry.
Door GlitchTip zelf te hosten op je VPS krijg je alle workflow voor foutopsporing die je van Sentry SaaS zou krijgen — maar dan met een fractie van het resourceverbruik en zonder quota per gebeurtenis. De alles-in-één-modus met één container verwerkt de inname, web-UI en achtergrondverwerking zonder afzonderlijke worker-services.
Belangrijkste kenmerken van GlitchTip
Sentry-compatibele API
Directe vervanging voor Sentry — elke officiële Sentry SDK werkt ongewijzigd door het te laten verwijzen naar je GlitchTip DSN, geen codewijziging vereist.
Foutvastlegging en groepering
Slimme groepering van vergelijkbare uitzonderingen op basis van stack trace-vingerafdruk elimineert dubbele ruis, waardoor elk uniek probleem één keer wordt getoond met de volledige gebeurtenisgeschiedenis.
Source maps en releases
Upload JavaScript sourcemaps voor productiebuilds en tag releases, zodat stack traces verwijzen naar originele bronregels en regressietracking direct werkt.
Prestaties en uptime
Optionele transactieprestatiemonitoring en uptimecontroles vullen foutopsporing aan met responstijdprofielen en externe gezondheidssondes.
Meldingen uitgeven
Slack, Discord, Microsoft Teams, generieke webhook en e-mailwaarschuwingen worden geactiveerd bij de eerste keer, regressie en overschrijding van de drempel voor elk project.
Team- en projectscopebepaling
Organiseer fouten per project en team met rolgebaseerde gebruikersrechten, zodat frontend-, backend- en mobiele groepen alleen hun eigen uitzonderingsstromen zien.
Waarom GlitchTip op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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