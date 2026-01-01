GlitchTip is een open source platform voor foutopsporing en prestatiemonitoring dat direct Sentry kan vervangen. Elke officiële Sentry SDK — voor JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobiel en meer — werkt ongewijzigd, simpelweg door deze naar je GlitchTip DSN te laten wijzen. Het platform legt onverwerkte uitzonderingen, breadcrumb-context, sourcemaps en releasetracking vast met dezelfde workflow en UI-patronen die ontwikkelaars al kennen van Sentry.

Door GlitchTip zelf te hosten op je VPS krijg je alle workflow voor foutopsporing die je van Sentry SaaS zou krijgen — maar dan met een fractie van het resourceverbruik en zonder quota per gebeurtenis. De alles-in-één-modus met één container verwerkt de inname, web-UI en achtergrondverwerking zonder afzonderlijke worker-services.