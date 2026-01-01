Implementeer Homer met één klik installatie.
Een doodsimpel statisch dashboard voor het organiseren van al je zelf-gehoste services op één mooie startpagina.
Kies een VPS-plan voor Homer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homer kunt bouwen
Homer is een lichtgewicht, open-source dashboard dat je verzameling zelfgehoste services verandert in een overzichtelijke, georganiseerde startpagina. Volledig geconfigureerd via één enkel YAML-bestand, vereist het geen database en geen backend — slechts een handvol regels om een gepolijst portaal te bouwen voor elke applicatie op je server. Wijzigingen in het configuratiebestand worden onmiddellijk van kracht bij het vernieuwen van de pagina, waardoor het onderhouden van je dashboard moeiteloos is.
Homer zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt vanuit statische bestanden en onbeperkt kan worden aangepast. Met PWA-ondersteuning installeert het op mobiele apparaten als een native app, waardoor jij en je team overal snel toegang hebben tot al je services.
Belangrijkste kenmerken van Homer
YAML-configuratie
Definieer jouw hele dashboard in één enkel config.yml-bestand — geen database, geen backend en geen herstarts nodig om wijzigingen te zien.
Slimme Servicekaarten
Toont live statusindicatoren voor je services, die in één oogopslag direct vanuit het dashboard weergeven of ze bereikbaar zijn.
Fuzzy zoeken
Vind snel elke service of link met ingebouwde fuzzy zoekfunctie en toetsenbordcombinaties voor snelle navigatie via het toetsenbord.
PWA-ondersteuning
Installeer Homer als een Progressive Web App op elk apparaat voor directe, bladwijzervrije toegang tot je zelfgehoste diensten.
Thema-aanpassing
Kies uit communitythema's zoals Catppuccin en Dracula, of schrijf je eigen CSS-overrides om elke stijl te matchen.
Waarom Homer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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