Implementeer EdgeDB met één-klik-installatie.
Next-generation graph-relational database gebouwd op PostgreSQL met een moderne querytaal en intuïtief datamodel.
Kies een VPS-plan voor EdgeDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EdgeDB kunt bouwen
EdgeDB is een open-source database die het relationele paradigma herdefinieert. Gebouwd op de bewezen engine van PostgreSQL, introduceert het een rijk object-relationeel datamodel, schema-overerving en EdgeQL — een querytaal die is ontworpen om expressiever en veiliger te zijn dan SQL. Ontwikkelaars profiteren van berekende eigenschappen, link-eigenschappen en ingebouwde migratietools die handmatig schemabeheer elimineren.
Zelf-hosten van EdgeDB op je eigen VPS geeft je volledige controle over databaseconfiguratie, resource-allocatie en dataresidentie. Je kunt PostgreSQL-instellingen afstemmen op je workload, aangepaste back-upstrategieën implementeren en integreren met je infrastructuur zonder de beperkingen van beheerde databaseservices.
Belangrijkste kenmerken van EdgeDB
EdgeQL Querytaal
Een modern alternatief voor SQL met intuïtieve syntaxis, composeerbare expressies en krachtige objectgraafdoorloop die complexe multi-join-query's elimineert.
Objectrelationeel Model
Definieer schema's met objecttypen met overerving en berekende eigenschappen, waardoor de impedantie-mismatch tussen applicatiecode en de databaselaag wordt verminderd.
Automatische Migraties
Genereer en pas schemamigraties automatisch toe vanuit je schemadefinities, waardoor je handgeschreven ALTER TABLE-scripts en migratiedrift elimineert.
Webbeheerder UI
Ingebouwde browsergebaseerde interface voor schemaverkenning, interactieve zoekopdrachten en datavisualisatie zonder extra hulpmiddelen te installeren.
Typeveilige clientbibliotheken
Officiële querybouwers voor TypeScript, Python en Go genereren volledig typeveilige database-toegangscode direct vanuit je EdgeDB-schema.
Waarom EdgeDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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