EdgeDB is een open-source database die het relationele paradigma herdefinieert. Gebouwd op de bewezen engine van PostgreSQL, introduceert het een rijk object-relationeel datamodel, schema-overerving en EdgeQL — een querytaal die is ontworpen om expressiever en veiliger te zijn dan SQL. Ontwikkelaars profiteren van berekende eigenschappen, link-eigenschappen en ingebouwde migratietools die handmatig schemabeheer elimineren.

Zelf-hosten van EdgeDB op je eigen VPS geeft je volledige controle over databaseconfiguratie, resource-allocatie en dataresidentie. Je kunt PostgreSQL-instellingen afstemmen op je workload, aangepaste back-upstrategieën implementeren en integreren met je infrastructuur zonder de beperkingen van beheerde databaseservices.