Implementeer OHDSI Atlas via één-klik-installatie.
Open-source webplatform voor observationeel gezondheidsonderzoek op het OMOP gemeenschappelijke datamodel.
Kies een VPS-plan voor OHDSI Atlas
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OHDSI Atlas kunt bouwen
OHDSI Atlas is de open gemeenschapsstandaard voor het uitvoeren van observationeel onderzoek naar gezondheidsgegevens op patiëntniveau die zijn geconverteerd naar het OMOP Common Data Model. Onderzoekers gebruiken het om patiëntcohorten op te bouwen, gestandaardiseerde medische vocabulaires te verkennen, studies voor effectschatting op populatieniveau te ontwerpen en de natuurlijke geschiedenis van ziekten te karakteriseren zonder SQL te schrijven.
Het zelf hosten van Atlas op je eigen VPS geeft je volledige controle over studieontwerpen, cohortdefinities en resultaatsets, terwijl het vooraf is geladen met het synthetische OMOP CDM van Eunomia, zodat je de workflow direct kunt verkennen. De gebundelde WebAPI-backend en PostgreSQL-database zorgen ervoor dat elke Atlas-functie direct werkt, zonder dat een aparte datawarehouse-installatie nodig is.
Belangrijkste kenmerken van OHDSI Atlas
OMOP CDM-analyses
Voer cohortdefinities, karakteriseringen en studies op populatieniveau uit op elke database die is geconverteerd naar het OMOP Common Data Model V5.
Woordenschatverkenner
Zoek SNOMED, RxNorm, LOINC en andere standaard medische vocabulaires om conceptsets te bouwen die naadloos vertalen tussen gegevensbronnen.
Cohortbouwer
Definieer patiëntenpopulaties met een visuele bouwer met behulp van inclusiecriteria, medicatieblootstellingen en aandoeningsvoorkomens zonder SQL te schrijven.
Eunomia demogegevens
Wordt geleverd met de vooraf geladen OHDSI Eunomia synthetische dataset, zodat cohortgeneratie, karakterisering en Achilles-rapporten direct werken.
WebAPI-backend
Gebundelde Spring Boot WebAPI-service stelt de volledige OHDSI REST API beschikbaar voor programmatische toegang vanuit R, Python en andere analyseclients.
Open gemeenschapsstandaard
Sluit zich aan bij een wereldwijd netwerk van onderzoekers die dezelfde methoden toepassen op meer dan een miljard patiëntendossiers bij academische en industriële partners.
Waarom OHDSI Atlas op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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