OHDSI Atlas is de open gemeenschapsstandaard voor het uitvoeren van observationeel onderzoek naar gezondheidsgegevens op patiëntniveau die zijn geconverteerd naar het OMOP Common Data Model. Onderzoekers gebruiken het om patiëntcohorten op te bouwen, gestandaardiseerde medische vocabulaires te verkennen, studies voor effectschatting op populatieniveau te ontwerpen en de natuurlijke geschiedenis van ziekten te karakteriseren zonder SQL te schrijven.

Het zelf hosten van Atlas op je eigen VPS geeft je volledige controle over studieontwerpen, cohortdefinities en resultaatsets, terwijl het vooraf is geladen met het synthetische OMOP CDM van Eunomia, zodat je de workflow direct kunt verkennen. De gebundelde WebAPI-backend en PostgreSQL-database zorgen ervoor dat elke Atlas-functie direct werkt, zonder dat een aparte datawarehouse-installatie nodig is.