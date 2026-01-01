Implementeer Directus met één-klik-installatie.
Open-source headless CMS dat elke SQL-database omhult met automatisch gegenereerde REST- en GraphQL API's.
Kies een VPS-plan voor Directus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Directus kunt bouwen
Directus is een flexibel, open-source headless CMS dat bovenop elke SQL-database draait en direct een dynamische REST- en GraphQL API biedt naast een intuïtieve admin-interface. In tegenstelling tot CMS-platforms die rigide contentstructuren opleggen, laat Directus je gegevens precies zo modelleren als jouw applicatie ze nodig heeft — en genereert vervolgens automatisch een volledige API, zonder dat er code nodig is.
Directus zelf hosten op je eigen VPS houdt je content, media-assets en gebruikersgegevens volledig onder jouw controle. Je vermijdt prijs per gebruiker, API-snelheidslimieten en het risico van vendor lock-in, terwijl je de flexibiliteit krijgt om het platform uit te breiden met aangepaste extensies, webhooks en integraties die zijn afgestemd op jouw workflow.
Belangrijkste kenmerken van Directus
Automatisch gegenereerde API's
Elk datamodel dat je maakt, genereert direct REST- en GraphQL-eindpunten, wat handmatig API-ontwikkelingswerk overbodig maakt.
Intuïtieve controlepaneel
Niet-technische gebruikers kunnen content, media en gestructureerde gegevens beheren via een verfijnde interface zonder code aan te raken.
Rolgebaseerde machtigingen
Definieer gedetailleerde toegangsregels per rol, collectie en veld om precies te bepalen wie welke gegevens kan lezen of schrijven.
Realtime abonnementen
WebSocket-abonnementen laten clientapplicaties onmiddellijk reageren op gegevenswijzigingen zonder polling.
Uitbreidbare architectuur
Aangepaste hooks, modules en weergavecomponenten stellen je in staat om Directus aan elke contentworkflow of integratievereiste aan te passen.
Waarom Directus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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