Directus is een flexibel, open-source headless CMS dat bovenop elke SQL-database draait en direct een dynamische REST- en GraphQL API biedt naast een intuïtieve admin-interface. In tegenstelling tot CMS-platforms die rigide contentstructuren opleggen, laat Directus je gegevens precies zo modelleren als jouw applicatie ze nodig heeft — en genereert vervolgens automatisch een volledige API, zonder dat er code nodig is.

Directus zelf hosten op je eigen VPS houdt je content, media-assets en gebruikersgegevens volledig onder jouw controle. Je vermijdt prijs per gebruiker, API-snelheidslimieten en het risico van vendor lock-in, terwijl je de flexibiliteit krijgt om het platform uit te breiden met aangepaste extensies, webhooks en integraties die zijn afgestemd op jouw workflow.