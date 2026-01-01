Implementeer Mini QR met één-klik-installatie.
Zelfgehoste QR-codegenerator met aangepaste kleuren, stijlen en export naar PNG, SVG of ASCII.
Kies een VPS-plan voor Mini QR
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mini QR kunt bouwen
Mini QR is een zelfgehoste QR-codegenerator, gebouwd met Vue 3. Het gaat verder dan standaard zwart-wit codes — je kunt puntpatronen, hoekstijlen, kleuren en kaders aanpassen, en het resultaat vervolgens exporteren als PNG, JPG, SVG of ASCII-tekst. Een ingebouwde scanner accepteert camera-invoer of afbeeldingsuploads, en een batchmodus genereert meerdere codes uit een CSV-bestand in één keer.
Zelfhosting van Mini QR betekent dat jouw QR-gegevens — URL's, vCards, wifi-gegevens of elke aangepaste payload — nooit via een externe service gaan. De app heeft geen database en geen accounts, dus er is niets te beheren na de implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Mini QR
Aangepaste QR-styling
Pas stippatronen, hoekvormen, kleuren en frame-elementen aan om te passen bij elk merk of elke esthetiek — ver voorbij standaard zwart-witcodes.
Meerdere exportformaten
Download voltooide codes als PNG, JPG, SVG of ASCII/Unicode-tekst, waarbij de uitvoer compatibel blijft met elk downstream gebruiksscenario.
Ingebouwde QR-scanner
Scan QR-codes direct in de browser via camera of door een afbeelding te uploaden — geen aparte app of plug-in vereist.
CSV-batchgeneratie
Upload een CSV-bestand om meerdere QR-codes in één keer te genereren, handig voor productlabels, evenementtickets of het afdrukken van contactkaarten.
Gegevens templates
Voorgebouwde invoerformulieren voor URL's, e-mails, vCards, WiFi-gegevens en andere gangbare formaten maken het coderen van gestructureerde gegevens snel en foutloos.
Waarom Mini QR op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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