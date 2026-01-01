Implementeer HFS met één-klik-installatie.
Zelfgehoste HTTP-bestandsserver waarmee je bestanden direct vanaf je schijf kunt delen via een moderne webinterface.
Kies een VPS-plan voor HFS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HFS kunt bouwen
HFS (HTTP File Server) is een lichtgewicht, zelfgehoste bestandsserver die jouw VPS verandert in een volledig functionele hub voor bestandsdeling, toegankelijk vanuit elke browser. Het biedt een schone, responsieve webinterface voor het bladeren door, downloaden en uploaden van bestanden, zonder dat er clientsoftware geïnstalleerd hoeft te worden.
Met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontrole per map, bandbreedtebeperking en een virtueel bestandssysteem, geeft HFS je volledige controle over wie toegang heeft tot welke bestanden. Zelf hosten op jouw eigen VPS betekent onbeperkte opslagruimte en bandbreedte zonder maandelijkse kosten per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van HFS
Virtueel bestandssysteem
Organiseer gedeelde inhoud in een virtuele mapstructuur, onafhankelijk van jouw werkelijke schijfindeling, waardoor je volledige controle hebt over wat gebruikers zien.
Gebruikersaccounts en rechten
Maak accounts aan met map-specifieke lees-, schrijf- en verwijderrechten, zodat verschillende gebruikers alleen toegang hebben tot de bestanden die ze mogen zien.
Hervatbare uploads en downloads
Ondersteunt hervatbare overdrachten, zodat grote bestandsbewerkingen netwerkonderbrekingen overleven zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Bandbreedtebeperking
Stel upload- en downloadsnelheidslimieten in per gebruiker of globaal om je server responsief te houden, zelfs tijdens zware bestandsoverdrachten.
Inpluggensysteem
Breid HFS uit met community-plugins voor miniaturen, LDAP-authenticatie, anti-brute-force-beveiliging, thema's en meer.
Waarom HFS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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