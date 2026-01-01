HFS (HTTP File Server) is een lichtgewicht, zelfgehoste bestandsserver die jouw VPS verandert in een volledig functionele hub voor bestandsdeling, toegankelijk vanuit elke browser. Het biedt een schone, responsieve webinterface voor het bladeren door, downloaden en uploaden van bestanden, zonder dat er clientsoftware geïnstalleerd hoeft te worden.

Met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontrole per map, bandbreedtebeperking en een virtueel bestandssysteem, geeft HFS je volledige controle over wie toegang heeft tot welke bestanden. Zelf hosten op jouw eigen VPS betekent onbeperkte opslagruimte en bandbreedte zonder maandelijkse kosten per gebruiker.