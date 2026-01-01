Tot wel 69% korting op MQTTX

Implementeer MQTTX met één-klik-installatie.

Browsergebaseerde MQTT 5.0-client voor het debuggen van brokers en het testen van IoT WebSocket-verbindingen zonder lokale installaties.

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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met MQTTX kunt bouwen

MQTTX Web is een open-source MQTT 5.0-client van EMQX die volledig in de browser draait, waardoor engineers via WebSocket verbinding kunnen maken met elke MQTT-broker om topics te inspecteren, payloads te publiceren en IoT-berichtenstromen binnen enkele seconden te valideren. In tegenstelling tot de desktopeditie vereist MQTTX Web geen installatieprogramma — het openen van de geïmplementeerde URL is alles wat teams nodig hebben om brokers te debuggen vanaf elke laptop of tablet.

Door MQTTX Web zelf te hosten op je eigen VPS, plaats je een privé, altijd beschikbare WebSocket-client op een URL die je team beheert, zonder dat een door derden gehost eindpunt je broker-inloggegevens logt en zonder afhankelijkheid van de openbare emqx.io-instantie. Verbindingsprofielen worden lokaal in elke browser opgeslagen, waardoor de implementatie zelf stateless is en eenvoudig te upgraden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van MQTTX

Volledige MQTT 5.0-ondersteuning

Test elke MQTT 5.0-functie, inclusief eigenschappen, redencodes, gedeelde abonnementen en request-response patronen, tegen elke compatibele broker.

WebSocket-connectiviteit

Verbind met MQTT-brokers via WS en WSS direct vanuit de browser, ideaal voor het valideren van IoT-gateways en webclients die afhankelijk zijn van WebSocket-transport.

Multimakelaar werkruimte

Sla verbindingsprofielen op en schakel ertussen voor productie-, staging- en lokale brokers zonder het tabblad te verlaten of elke keer inloggegevens opnieuw te configureren.

Onderwerp publiceren en abonneren

Abonneer je op wildcard-onderwerpen, publiceer JSON-, platte tekst- of Base64-payloads, en inspecteer de berichtgeschiedenis met QoS-, bewaarde en tijdstempelmetadata.

Installatievrije toegang

Deel de geïmplementeerde URL met je team om elke engineer een MQTT-client te geven zonder desktop-binaire bestanden te distribueren of pakketversies te beheren.

Client-side dataopslag

Verbindingsinstellingen en berichtgeschiedenis blijven in de browser via localStorage, dus de server bewaart geen brokergegevens en blijft stateless bij upgrades.

Waarom MQTTX op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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