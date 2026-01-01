Implementeer MQTTX met één-klik-installatie.
Browsergebaseerde MQTT 5.0-client voor het debuggen van brokers en het testen van IoT WebSocket-verbindingen zonder lokale installaties.
Kies een VPS-plan voor MQTTX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MQTTX kunt bouwen
MQTTX Web is een open-source MQTT 5.0-client van EMQX die volledig in de browser draait, waardoor engineers via WebSocket verbinding kunnen maken met elke MQTT-broker om topics te inspecteren, payloads te publiceren en IoT-berichtenstromen binnen enkele seconden te valideren. In tegenstelling tot de desktopeditie vereist MQTTX Web geen installatieprogramma — het openen van de geïmplementeerde URL is alles wat teams nodig hebben om brokers te debuggen vanaf elke laptop of tablet.
Door MQTTX Web zelf te hosten op je eigen VPS, plaats je een privé, altijd beschikbare WebSocket-client op een URL die je team beheert, zonder dat een door derden gehost eindpunt je broker-inloggegevens logt en zonder afhankelijkheid van de openbare emqx.io-instantie. Verbindingsprofielen worden lokaal in elke browser opgeslagen, waardoor de implementatie zelf stateless is en eenvoudig te upgraden.
Belangrijkste kenmerken van MQTTX
Volledige MQTT 5.0-ondersteuning
Test elke MQTT 5.0-functie, inclusief eigenschappen, redencodes, gedeelde abonnementen en request-response patronen, tegen elke compatibele broker.
WebSocket-connectiviteit
Verbind met MQTT-brokers via WS en WSS direct vanuit de browser, ideaal voor het valideren van IoT-gateways en webclients die afhankelijk zijn van WebSocket-transport.
Multimakelaar werkruimte
Sla verbindingsprofielen op en schakel ertussen voor productie-, staging- en lokale brokers zonder het tabblad te verlaten of elke keer inloggegevens opnieuw te configureren.
Onderwerp publiceren en abonneren
Abonneer je op wildcard-onderwerpen, publiceer JSON-, platte tekst- of Base64-payloads, en inspecteer de berichtgeschiedenis met QoS-, bewaarde en tijdstempelmetadata.
Installatievrije toegang
Deel de geïmplementeerde URL met je team om elke engineer een MQTT-client te geven zonder desktop-binaire bestanden te distribueren of pakketversies te beheren.
Client-side dataopslag
Verbindingsinstellingen en berichtgeschiedenis blijven in de browser via localStorage, dus de server bewaart geen brokergegevens en blijft stateless bij upgrades.
Waarom MQTTX op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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