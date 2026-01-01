Implementeer Ever Gauzy met één-klik-installatie.
Open source bedrijfsplatform dat ERP, CRM, HRM, ATS en projectbeheer combineert in één werkruimte.
Kies een VPS-plan voor Ever Gauzy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ever Gauzy kunt bouwen
Ever Gauzy is een open-source bedrijfsbeheerplatform dat ERP, CRM, HRM, ATS en projectbeheer verenigt in één enkele werkruimte. Het is ontworpen voor bureaus, adviesbureaus en servicegerichte teams die tijd moeten bijhouden, salarisadministratie moeten beheren, verkooppijplijnen moeten uitvoeren en moeten rapporteren over winstgevendheid zonder vijf afzonderlijke SaaS-abonnementen aan elkaar te koppelen.
Gauzy zelf hosten op je eigen VPS houdt klantgegevens, contracten, facturen en HR-gegevens onder je volledige controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het platform wordt actief ontwikkeld door Ever Co., met duizenden bijdragers op GitHub en een open-source licentie die commerciële zelfhosting toestaat.
Belangrijkste kenmerken van Ever Gauzy
Geïntegreerde ERP-suite
Financiële, voorraad-, inkoop- en boekhoudmodules delen één enkel datamodel, zodat rapporten altijd dezelfde cijfers weergeven over alle afdelingen heen.
Ingebouwde CRM
Volg leads, deals, contacten en pipelines naast facturatie en projectoplevering zonder gegevens te exporteren tussen afzonderlijke tools.
HRM en ATS
Beheer werknemers, kandidaten, vrije dagen, contracten en de volledige wervingspijplijn van vacatureplaatsing tot onboarding op één plek.
Tijdregistratie en urenstaten
Native tijdregistratie met handmatige en automatische invoer wordt direct gebruikt voor salarisadministratie, facturatie en projectwinstgevendheidsrapporten.
Multi-tenant werkruimtes
Beheer meerdere organisaties en teams op één implementatie met afzonderlijke gegevens, machtigingen en facturering voor elke tenant.
Open integratie-API
REST- en GraphQL-API's plus webhook-integraties met GitHub, Hubstaff, Upwork en Make.com laten je Gauzy uitbreiden om te passen bij bestaande workflows.
Waarom Ever Gauzy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.