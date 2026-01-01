PdfDing is een zelfgehoste PDF-manager en -viewer die je leespositie onthoudt op al je apparaten, zodat je kunt beginnen met lezen op een desktop en verder kunt gaan op een telefoon zonder je plek te verliezen. Bestanden zijn georganiseerd in werkruimtes en collecties met meerlaagse tagging, favorieten en archivering. De browsergebaseerde viewer laat je documenten annoteren, markeren, tekst toevoegen, tekenen en ondertekenen — waarbij alle annotaties aan de serverzijde worden opgeslagen en gesynchroniseerd op elk apparaat.

PdfDing zelf hosten op je eigen VPS houdt je documentbibliotheek privé: geen bestanden geüpload naar een cloudservice, geen gebruiksanalyses, en volledige controle over wie toegang heeft tot je instantie. Optionele OIDC single sign-on, tweefactorauthenticatie en toegangscontroles per link maken het praktisch voor zowel persoonlijk gebruik als voor kleine teams.