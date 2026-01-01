Implementeer PdfDing met één klik installatie.
Zelfgehoste PDF-manager met browsergebaseerd bekijken, annotatie en synchronisatie van leespositie tussen apparaten.
Kies een VPS-plan voor PdfDing
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PdfDing kunt bouwen
PdfDing is een zelfgehoste PDF-manager en -viewer die je leespositie onthoudt op al je apparaten, zodat je kunt beginnen met lezen op een desktop en verder kunt gaan op een telefoon zonder je plek te verliezen. Bestanden zijn georganiseerd in werkruimtes en collecties met meerlaagse tagging, favorieten en archivering. De browsergebaseerde viewer laat je documenten annoteren, markeren, tekst toevoegen, tekenen en ondertekenen — waarbij alle annotaties aan de serverzijde worden opgeslagen en gesynchroniseerd op elk apparaat.
PdfDing zelf hosten op je eigen VPS houdt je documentbibliotheek privé: geen bestanden geüpload naar een cloudservice, geen gebruiksanalyses, en volledige controle over wie toegang heeft tot je instantie. Optionele OIDC single sign-on, tweefactorauthenticatie en toegangscontroles per link maken het praktisch voor zowel persoonlijk gebruik als voor kleine teams.
Belangrijkste kenmerken van PdfDing
Apparaatsynchronisatie
Leespositie, aantekeningen en digitale handtekeningen synchroniseren op al je apparaten, zodat je nooit je plek kwijtraakt wanneer je wisselt tussen desktop en mobiel.
Annotatie en bewerking
Voeg tekst, markeringen, tekeningen en opmerkingen rechtstreeks toe in de browser — geen tool van derden vereist — met annotaties die server-side worden opgeslagen.
Collecties en tagging
Organiseer PDF's in werkruimtes en collecties met tags op meerdere niveaus, favorieten markeren en archiveren voor een gestructureerde persoonlijke of teambibliotheek.
Digitale handtekeningen
Onderteken documenten in de browser en laat handtekeningen synchroniseren en bewaren op al je apparaten zonder desktopsoftware te installeren.
SSO en tweefactorauthenticatie
Integreer met elke OIDC-provider voor single sign-on, en beveilig accounts met TOTP of tweefactorauthenticatie via een WebAuthn hardware-sleutel.
Deellinks
Genereer toegangsbeheerde deellinks met QR-codes voor individuele PDF's, waardoor het eenvoudig wordt om documenten te delen zonder volledige accounttoegang te verlenen.
Waarom PdfDing op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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