Prowlarr is de indexerhub voor het arr-media-automatiseringsecosysteem. In plaats van elke tracker en Usenet-provider afzonderlijk te configureren in Sonarr, Radarr, Lidarr en Readarr, voeg je ze één keer toe in Prowlarr en het synchroniseert de configuratie automatisch naar elke verbonden app. Met ondersteuning voor meer dan 500 indexers, ingebouwde statusbewaking en Flaresolverr-integratie voor Cloudflare-beveiligde sites, elimineert Prowlarr het repetitieve onderhoud dat gepaard gaat met een multi-app mediastack.

Prowlarr draaien op een VPS zorgt voor 24/7 indexer-statuscontroles en directe synchronisatie tussen al je media-apps, met netwerksnelheden van enterprise-niveau voor snelle zoekresultaten en persistente opslag die je private tracker-gegevens en aangepaste indexerdefinities beschermt.