Implementeer Prowlarr met één klik.
Gecentraliseerde indexerbeheerder voor de arr stack — configureer 500+ Torrent- en Usenet-indexers eenmalig en synchroniseer ze automatisch met al je media-apps.
Kies een VPS-plan voor Prowlarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prowlarr kunt bouwen
Prowlarr is de indexerhub voor het arr-media-automatiseringsecosysteem. In plaats van elke tracker en Usenet-provider afzonderlijk te configureren in Sonarr, Radarr, Lidarr en Readarr, voeg je ze één keer toe in Prowlarr en het synchroniseert de configuratie automatisch naar elke verbonden app. Met ondersteuning voor meer dan 500 indexers, ingebouwde statusbewaking en Flaresolverr-integratie voor Cloudflare-beveiligde sites, elimineert Prowlarr het repetitieve onderhoud dat gepaard gaat met een multi-app mediastack.
Prowlarr draaien op een VPS zorgt voor 24/7 indexer-statuscontroles en directe synchronisatie tussen al je media-apps, met netwerksnelheden van enterprise-niveau voor snelle zoekresultaten en persistente opslag die je private tracker-gegevens en aangepaste indexerdefinities beschermt.
Belangrijkste kenmerken van Prowlarr
Gecentraliseerd Indexerbeheer
Voeg elke Torrent-tracker of Usenet-indexer één keer toe in Prowlarr en het pusht automatisch de configuratie naar elke verbonden arr-app — geen dubbele configuratie nodig.
500+ Indexeerders ondersteund
Vooraf geconfigureerde definities bestrijken honderden openbare en privétrackers en Usenet-providers, met Cardigann YAML-ondersteuning voor het toevoegen van aangepaste bronnen.
Gezondheidsmonitoring
Prowlarr test continu indexers en markeert storingen met gedetailleerde statusrapporten, zodat je kapotte trackers opspoort voordat ze stilletjes stoppen met het leveren van resultaten.
Flaresolverr-integratie
Ingebouwde ondersteuning voor Flaresolverr laat Prowlarr de Cloudflare botbeveiliging omzeilen op indexeerders die anders ontoegankelijk zouden zijn voor geautomatiseerde tools.
Zoeken & Statistieken
Voer handmatige zoekopdrachten tegelijkertijd uit over alle indexeerders en bekijk querytellingen per indexeerder, ophaalsnelheden en prestatiegeschiedenis vanaf één dashboard.
Waarom Prowlarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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