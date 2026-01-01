Implementeer KeeWeb met één-klik-installatie.
Open source, webgebaseerde wachtwoordbeheerder volledig compatibel met KeePass-databases.
Kies een VPS-plan voor KeeWeb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met KeeWeb kunt bouwen
KeeWeb is een gratis, open-source wachtwoordmanager die volledig in de browser draait en volledig compatibel is met het KeePass (.kdbx) formaat. Hiermee kun je je bestaande KeePass-kluizen direct vanuit je browser openen en beheren zonder plugins of native client — je kluis blijft onder jouw controle op je eigen opslag.
KeeWeb zelf hosten op je VPS betekent dat je je wachtwoorden vanaf elk apparaat met een browser kunt openen, terwijl de applicatie zelf privé en onafhankelijk blijft van cloudservices van derden. Kluisbestanden worden nooit naar een server gestuurd; ze worden client-side in je browser geopend en gedecodeerd.
Belangrijkste kenmerken van KeeWeb
KeePass-compatibiliteit
Open en bewerk elk .kdbx-bestand dat is gemaakt door KeePass, KeePassXC of elke andere KeePass-compatibele applicatie, zonder conversie.
Client-side beveiliging
Alle kluisontsleuteling gebeurt in je browser — je hoofdwachtwoord en de inhoud van je kluis verlaten je apparaat nooit en worden niet op de server opgeslagen.
Meerdere opslagbackends
Laad kluizen vanaf lokale bestanden, Dropbox, Google Drive, OneDrive, of elke WebDAV-compatibele externe opslag.
Plug-inondersteuning
Breid KeeWeb uit met community-plugins voor thema's, aangepaste velden, OTP-generatie en aanvullende integraties.
Cross-platformtoegang
Krijg toegang tot je wachtwoorden vanaf elk apparaat met een moderne browser — geen native installatie vereist op desktops of mobiele apparaten.
Waarom KeeWeb op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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