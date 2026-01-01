KeeWeb is een gratis, open-source wachtwoordmanager die volledig in de browser draait en volledig compatibel is met het KeePass (.kdbx) formaat. Hiermee kun je je bestaande KeePass-kluizen direct vanuit je browser openen en beheren zonder plugins of native client — je kluis blijft onder jouw controle op je eigen opslag.

KeeWeb zelf hosten op je VPS betekent dat je je wachtwoorden vanaf elk apparaat met een browser kunt openen, terwijl de applicatie zelf privé en onafhankelijk blijft van cloudservices van derden. Kluisbestanden worden nooit naar een server gestuurd; ze worden client-side in je browser geopend en gedecodeerd.