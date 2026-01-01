GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) is een open-source REST API-server die verbinding maakt met WhatsApp via het multi-device protocol. Het biedt een overzichtelijke web-UI voor het beheren van WhatsApp-sessies en een volledige REST API voor het verzenden van berichten, het beheren van contacten en het afhandelen van webhooks — allemaal vanaf je eigen server.

Zelf-hosten van GoWA op je VPS zorgt ervoor dat je WhatsApp-sessiegegevens privé blijven, je API geen snelheidslimieten heeft van externe providers, en je volledige controle behoudt over berichtroutering en webhook-integraties.