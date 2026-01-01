Implementeer GoWA met één-klikinstallatie.
Lichtgewicht WhatsApp REST API en webinterface gebouwd met Go voor automatisering van berichten via meerdere apparaten.
Kies een VPS-plan voor GoWA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoWA kunt bouwen
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) is een open-source REST API-server die verbinding maakt met WhatsApp via het multi-device protocol. Het biedt een overzichtelijke web-UI voor het beheren van WhatsApp-sessies en een volledige REST API voor het verzenden van berichten, het beheren van contacten en het afhandelen van webhooks — allemaal vanaf je eigen server.
Zelf-hosten van GoWA op je VPS zorgt ervoor dat je WhatsApp-sessiegegevens privé blijven, je API geen snelheidslimieten heeft van externe providers, en je volledige controle behoudt over berichtroutering en webhook-integraties.
Belangrijkste kenmerken van GoWA
REST API
Volledige HTTP API voor het programmatisch verzenden van tekst, afbeeldingen, documenten en locatieberichten vanuit elke taal of tool.
Multi-apparaatondersteuning
Verbind meerdere WhatsApp-accounts met één serverinstantie zonder aparte telefoonverbindingen nodig te hebben.
Webinterface
Ingebouwde web-UI voor het scannen van QR-codes, sessiebeheer en het testen van API-aanroepen zonder code te schrijven.
Webhookintegratie
Stuur inkomende berichten door naar je eigen endpoints voor chatbotautomatisering, CRM-integratie of meldingsworkflows.
Basisauthenticatie
Bescherm de API en web-UI met gebruikersnaam/wachtwoord-gegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Waarom GoWA op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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