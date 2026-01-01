Implementeer Zensical met één-klik-installatie.
Zelf-gehost documentatieplatform dat mooie Markdown-gebaseerde projectdocumentatie bouwt en aanbiedt met live voorvertoning.
Kies een VPS-plan voor Zensical
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zensical kunt bouwen
Zensical is een modern documentatieplatform, gemaakt door het team achter Material for MkDocs. Het genereert gepolijste, doorzoekbare documentatiewebsites van Markdown-bronbestanden en serveert deze met een ingebouwde live-previewserver — zodat wijzigingen in je documentatie direct zichtbaar zijn in de browser. Het ondersteunt zowel zijn eigen native
zensical.toml-formaat als bestaande
mkdocs.yml-configuratiebestanden, waardoor migratie van MkDocs eenvoudig is.
Zensical zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je documentatie leeft op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per pagina, geen lezers-tracking en geen afhankelijkheid van een externe documentatie-hostingservice. Een startersproject wordt automatisch aangemaakt bij de eerste keer uitvoeren, zodat je direct kunt beginnen met schrijven.
Belangrijkste kenmerken van Zensical
Markdown-gebaseerd schrijven
Schrijf documentatie in eenvoudige Markdown-bestanden en laat deze renderen als een gepolijste, volledig navigeerbare documentatiewebsite.
Livevoorbeeldserver
De ingebouwde ontwikkelserver herlaadt documentatie in de browser zodra bronbestanden worden opgeslagen, waardoor bewerken snel en direct is.
Fulltext zoeken
Ingebouwde client-side zoekfunctie indexeert alle documentatiepagina's, zodat lezers direct inhoud kunnen vinden zonder enige server-side infrastructuur.
MkDocs-compatibiliteit
Leest bestaande
mkdocs.yml configuratiebestanden, waardoor teams kunnen migreren van MkDocs zonder hun configuratie te herschrijven.
Meertalige ondersteuning
Volledige internationalisering in meer dan 60 talen voor documentatie die wereldwijde doelgroepen in hun moedertaal bedient.
Starterproject bij eerste opstart
Initialiseert automatisch een voorbeeld documentatieproject bij de eerste implementatie, zodat je direct kunt beginnen met schrijven en aanpassen.
Waarom Zensical op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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