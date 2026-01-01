Zensical is een modern documentatieplatform, gemaakt door het team achter Material for MkDocs. Het genereert gepolijste, doorzoekbare documentatiewebsites van Markdown-bronbestanden en serveert deze met een ingebouwde live-previewserver — zodat wijzigingen in je documentatie direct zichtbaar zijn in de browser. Het ondersteunt zowel zijn eigen native zensical.toml -formaat als bestaande mkdocs.yml -configuratiebestanden, waardoor migratie van MkDocs eenvoudig is.

Zensical zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je documentatie leeft op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per pagina, geen lezers-tracking en geen afhankelijkheid van een externe documentatie-hostingservice. Een startersproject wordt automatisch aangemaakt bij de eerste keer uitvoeren, zodat je direct kunt beginnen met schrijven.