Donetick is een zelf-gehoste taakbeheerapplicatie die speciaal is gebouwd voor gedeelde woonruimtes en kleine groepen. Het gaat verder dan simpele takenlijsten door intelligente toewijzingsstrategieën te bieden — inclusief willekeurige rotatie en werkdrukverdeling op basis van voltooiingsgeschiedenis — zodat terugkerende verantwoordelijkheden eerlijk worden verdeeld onder alle leden zonder handmatige coördinatie.

Flexibele planning ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste herhalingspatronen, terwijl integraties met Telegram en Pushover zorgen voor tijdige herinneringen. NFC-tagondersteuning stelt leden in staat taken direct te voltooien door een tag op de relevante locatie te tikken. SSO- en OIDC-compatibiliteit betekent dat Donetick past in bestaande identiteitsinstellingen, en de lichtgewicht SQLite-backend houdt de implementatie eenvoudig. Zelf-hosting geeft je volledige gegevensprivacy zonder abonnementskosten.