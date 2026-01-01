Implementeer Donetick met één-klik installatie.
Open-source collaboratief taakbeheer voor het organiseren van huishoudelijke taken en terugkerende verantwoordelijkheden voor meerdere gebruikers.
Kies een VPS-plan voor Donetick
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Donetick kunt bouwen
Donetick is een zelf-gehoste taakbeheerapplicatie die speciaal is gebouwd voor gedeelde woonruimtes en kleine groepen. Het gaat verder dan simpele takenlijsten door intelligente toewijzingsstrategieën te bieden — inclusief willekeurige rotatie en werkdrukverdeling op basis van voltooiingsgeschiedenis — zodat terugkerende verantwoordelijkheden eerlijk worden verdeeld onder alle leden zonder handmatige coördinatie.
Flexibele planning ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste herhalingspatronen, terwijl integraties met Telegram en Pushover zorgen voor tijdige herinneringen. NFC-tagondersteuning stelt leden in staat taken direct te voltooien door een tag op de relevante locatie te tikken. SSO- en OIDC-compatibiliteit betekent dat Donetick past in bestaande identiteitsinstellingen, en de lichtgewicht SQLite-backend houdt de implementatie eenvoudig. Zelf-hosting geeft je volledige gegevensprivacy zonder abonnementskosten.
Belangrijkste kenmerken van Donetick
Slimme taaktoewijzing
Verdeelt taken eerlijk via willekeurige toewijzing of werkdrukverdeling, gebaseerd op de voltooiingsgeschiedenis van elk lid.
Flexibele herhaling
Ondersteunt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en aangepaste schema's, zodat elke routine — van de dagelijkse afwas tot de maandelijkse grondige schoonmaakbeurten — op schema blijft.
Pushmeldingen
Integreert met Telegram en Pushover om herinneringen en meldingen van achterstallige betalingen rechtstreeks naar de apparaten van leden te verzenden.
NFC-tagondersteuning
Plaats NFC-tags op relevante plekken in huis, zodat leden taken direct kunnen afvinken door hun telefoon erop te tikken.
SSO en OIDC inloggen
Maakt verbinding met bestaande identiteitsproviders via Single Sign-On en OpenID Connect voor naadloos gebruikersbeheer.
Waarom Donetick op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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