Pgweb is een moderne, cross-platform PostgreSQL databasebrowser, gebouwd met Go en gedistribueerd als één enkele binary zonder externe afhankelijkheden. Het biedt een schone webinterface voor het doorbladeren van schema's, het uitvoeren van aangepaste SQL-query's en het exporteren van gegevens — zonder de complexiteit van traditionele databasebeheersuites.

Het implementeren van Pgweb op je VPS geeft je hele team een gecentraliseerde, altijd toegankelijke databasebrowser die beveiligd is met HTTP basic authentication. Het draait naast je PostgreSQL-instanties op een privénetwerk, waardoor veilige ad-hoc querytoegang wordt geboden zonder ruwe databasegegevens aan ontwikkelaars bloot te stellen.