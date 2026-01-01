Implementeer Pgweb met één-klik-installatie.
Lichtgewicht webgebaseerde PostgreSQL-browser zonder afhankelijkheden voor directe databaseverkenning vanuit elke moderne browser.
Kies een VPS-plan voor Pgweb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pgweb kunt bouwen
Pgweb is een moderne, cross-platform PostgreSQL databasebrowser, gebouwd met Go en gedistribueerd als één enkele binary zonder externe afhankelijkheden. Het biedt een schone webinterface voor het doorbladeren van schema's, het uitvoeren van aangepaste SQL-query's en het exporteren van gegevens — zonder de complexiteit van traditionele databasebeheersuites.
Het implementeren van Pgweb op je VPS geeft je hele team een gecentraliseerde, altijd toegankelijke databasebrowser die beveiligd is met HTTP basic authentication. Het draait naast je PostgreSQL-instanties op een privénetwerk, waardoor veilige ad-hoc querytoegang wordt geboden zonder ruwe databasegegevens aan ontwikkelaars bloot te stellen.
Belangrijkste kenmerken van Pgweb
Nul afhankelijkheden
Implementatie met één binair bestand betekent dat je binnen enkele seconden kunt beginnen met bladeren door PostgreSQL-databases, zonder dat er runtime-bibliotheken of systeempakketten nodig zijn.
Ondersteuning voor meerdere sessies
Verbinden met en schakelen tussen meerdere PostgreSQL-databases tegelijkertijd, waardoor het eenvoudig wordt om gegevens tussen omgevingen te vergelijken.
Data-export
Exporteer tabel- en queryresultaten direct naar CSV, JSON of XML voor analyse in spreadsheets en business intelligence tools.
SSH-tunnelverbindingen
Maak veilig verbinding met externe databases via SSH-tunnels zonder PostgreSQL-poorten openbaar te maken of firewallregels aan te passen.
Zoekopdrachtgeschiedenis
Houdt automatisch eerder uitgevoerde statements bij, zodat je snel complexe query's kunt oproepen en hergebruiken zonder ze opnieuw te typen.
Waarom Pgweb op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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