Implementeer Pingvin Share met één-klik installatie.
Zelf-gehost WeTransfer-alternatief voor het delen van bestanden van elke grootte via veilige, tijdgebonden links met wachtwoordbeveiliging en zonder opslag door derden.
Kies een VPS-plan voor Pingvin Share
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Pingvin Share kunt bouwen
Pingvin Share is een modern, zelfgehost platform voor het delen van bestanden dat je een privacyvriendelijk alternatief biedt voor WeTransfer, Dropbox Transfer en Firefox Send. Deel bestanden van elk formaat via veilige links met een tijdslimiet, configureerbare vervaldata, bezoekerslimieten en wachtwoordbeveiliging — allemaal zonder te uploaden naar externe servers.
Zelf hosten op je VPS betekent geen beperkingen op bestandsgrootte opgelegd door abonnementsniveaus, geen risico dat content wordt gescand of verwijderd, en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Met reverse share-links kunnen anderen direct naar jou uploaden, en OIDC- en LDAP-integratie ondersteunt direct authenticatie-workflows voor bedrijven.
Belangrijkste kenmerken van Pingvin Share
Geen bestandsgroottebeperkingen
Deel bestanden van elke grootte, alleen beperkt door jouw VPS-schijfruimte, zonder overdrachtslimieten per bestand of per maand.
Beveiligde tijdgebonden links
Stel vervaldatums en bezoekerslimieten in voor elke gedeelde link, zodat links automatisch niet meer werken nadat aan jouw gekozen voorwaarden is voldaan.
Wachtwoordbeveiliging
Bescherm gevoelige gedeelde items met een wachtwoord, zodat alleen beoogde ontvangers toegang hebben tot gedownloade bestanden.
Omgekeerde aandelen
Genereer uploadlinks waarmee anderen bestanden rechtstreeks naar jou kunnen sturen zonder dat ze een account nodig hebben of je opslagruimte bloot te stellen.
Enterprise Authenticatie
OIDC- en LDAP-integratie stelt organisaties in staat om bestaande identiteitsproviders te gebruiken voor gecentraliseerd toegangsbeheer.
Waarom Pingvin Share op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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