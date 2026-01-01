Pingvin Share is een modern, zelfgehost platform voor het delen van bestanden dat je een privacyvriendelijk alternatief biedt voor WeTransfer, Dropbox Transfer en Firefox Send. Deel bestanden van elk formaat via veilige links met een tijdslimiet, configureerbare vervaldata, bezoekerslimieten en wachtwoordbeveiliging — allemaal zonder te uploaden naar externe servers.

Zelf hosten op je VPS betekent geen beperkingen op bestandsgrootte opgelegd door abonnementsniveaus, geen risico dat content wordt gescand of verwijderd, en volledige naleving van de vereisten voor gegevenslocatie. Met reverse share-links kunnen anderen direct naar jou uploaden, en OIDC- en LDAP-integratie ondersteunt direct authenticatie-workflows voor bedrijven.