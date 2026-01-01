ThingsBoard is een open-source IoT-platform dat de volledige levenscyclus van implementaties van verbonden apparaten beheert — van apparaatprovisioning en referentiebeheer tot realtime telemetrie-inname, complexe gebeurtenisverwerking en aangepaste dashboardvisualisatie. Het ondersteunt MQTT-, HTTP- en CoAP-protocollen standaard, waardoor het compatibel is met vrijwel elke microcontroller, industriële sensor of gateway.

ThingsBoard zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je apparaatgegevens je infrastructuur nooit verlaten — cruciaal voor industriële, medische en smart building-implementaties die onderhevig zijn aan vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Met multi-tenant ondersteuning kan één ThingsBoard-instantie geïsoleerde omgevingen bedienen voor verschillende teams, klanten of projecten.