Tot wel 69% korting op ThingsBoard

Implementeer ThingsBoard met één klik installatie.

Open-source IoT-platform voor apparaatbeheer, realtime telemetrieverzameling en visualisatie van aangepaste dashboards.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer ThingsBoard met één klik installatie.

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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ThingsBoard kunt bouwen

ThingsBoard is een open-source IoT-platform dat de volledige levenscyclus van implementaties van verbonden apparaten beheert — van apparaatprovisioning en referentiebeheer tot realtime telemetrie-inname, complexe gebeurtenisverwerking en aangepaste dashboardvisualisatie. Het ondersteunt MQTT-, HTTP- en CoAP-protocollen standaard, waardoor het compatibel is met vrijwel elke microcontroller, industriële sensor of gateway.

ThingsBoard zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je apparaatgegevens je infrastructuur nooit verlaten — cruciaal voor industriële, medische en smart building-implementaties die onderhevig zijn aan vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Met multi-tenant ondersteuning kan één ThingsBoard-instantie geïsoleerde omgevingen bedienen voor verschillende teams, klanten of projecten.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van ThingsBoard

Realtime Dashboards

Bouw aangepaste dashboards met tientallen widgettypen — grafieken, meters, kaarten en tabellen — die live worden bijgewerkt terwijl apparaten telemetrie verzenden.

Visuele Regelengine

Verwerk apparaatgegevens met een drag-and-drop regelketeneditor die alarmen activeert, payloads transformeert en gebeurtenissen doorstuurt naar externe systemen.

MQTT Apparaatconnectiviteit

Verbind sensoren en microcontrollers via MQTT, HTTP of CoAP met behulp van toegangstokens per apparaat, zonder dat een extra broker vereist is.

Apparaatvlootbeheer

Organiseer apparaten in groepen, wijs gedeelde attributen toe, beheer firmware-updates en volg de apparaatstatus over je hele vloot.

Ondersteuning voor meerdere tenants

Maak geïsoleerde tenantaccounts met hun eigen apparaten, dashboards en gebruikersrollen — ideaal voor productbedrijven die klantimplementaties beheren.

Alarmen en Meldingen

Definieer drempel- of regelgestuurde alarmen die e-mail-, webhook- of platformmeldingen versturen wanneer aan apparaatomstandigheden wordt voldaan.

Waarom ThingsBoard op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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