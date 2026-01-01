Implementeer ThingsBoard met één klik installatie.
Open-source IoT-platform voor apparaatbeheer, realtime telemetrieverzameling en visualisatie van aangepaste dashboards.
Kies een VPS-plan voor ThingsBoard
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ThingsBoard kunt bouwen
ThingsBoard is een open-source IoT-platform dat de volledige levenscyclus van implementaties van verbonden apparaten beheert — van apparaatprovisioning en referentiebeheer tot realtime telemetrie-inname, complexe gebeurtenisverwerking en aangepaste dashboardvisualisatie. Het ondersteunt MQTT-, HTTP- en CoAP-protocollen standaard, waardoor het compatibel is met vrijwel elke microcontroller, industriële sensor of gateway.
ThingsBoard zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je apparaatgegevens je infrastructuur nooit verlaten — cruciaal voor industriële, medische en smart building-implementaties die onderhevig zijn aan vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Met multi-tenant ondersteuning kan één ThingsBoard-instantie geïsoleerde omgevingen bedienen voor verschillende teams, klanten of projecten.
Belangrijkste kenmerken van ThingsBoard
Realtime Dashboards
Bouw aangepaste dashboards met tientallen widgettypen — grafieken, meters, kaarten en tabellen — die live worden bijgewerkt terwijl apparaten telemetrie verzenden.
Visuele Regelengine
Verwerk apparaatgegevens met een drag-and-drop regelketeneditor die alarmen activeert, payloads transformeert en gebeurtenissen doorstuurt naar externe systemen.
MQTT Apparaatconnectiviteit
Verbind sensoren en microcontrollers via MQTT, HTTP of CoAP met behulp van toegangstokens per apparaat, zonder dat een extra broker vereist is.
Apparaatvlootbeheer
Organiseer apparaten in groepen, wijs gedeelde attributen toe, beheer firmware-updates en volg de apparaatstatus over je hele vloot.
Ondersteuning voor meerdere tenants
Maak geïsoleerde tenantaccounts met hun eigen apparaten, dashboards en gebruikersrollen — ideaal voor productbedrijven die klantimplementaties beheren.
Alarmen en Meldingen
Definieer drempel- of regelgestuurde alarmen die e-mail-, webhook- of platformmeldingen versturen wanneer aan apparaatomstandigheden wordt voldaan.
Waarom ThingsBoard op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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