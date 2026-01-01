Open-source netwerkinfrastructuur modellerings- en documentatieplatform voor IP-adressen, racks en circuits.
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Wat je met NetBox kunt bouwen
NetBox is het toonaangevende open-sourceplatform voor het modelleren en documenteren van netwerkinfrastructuur. Oorspronkelijk ontwikkeld door DigitalOcean, biedt het een uitgebreide bron van waarheid voor IP-adresbeheer (IPAM), datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM), circuits, verbindingen en virtualisatieresources. Netwerkingenieurs gebruiken NetBox om elk apparaat, elke kabel, elk IP-adres en elke VLAN binnen hun gehele infrastructuur te volgen.
NetBox zelf hosten op je VPS houdt alle netwerkdocumentatie privé en toegankelijk voor je operationele team. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevensopslag, Redis voor caching en achtergrondtaken, en een dedicated worker-proces voor betrouwbare taakuitvoering. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die tijdens de implementatie zijn geconfigureerd.
Belangrijkste kenmerken van NetBox
IP-adresbeheer
Beheer IP-prefixes, adressen, bereiken en VLAN's met hiërarchische organisatie en gebruiksregistratie.
Apparaatoverzicht
Modelleer netwerkapparaten, apparaattypen, fabrikanten en platforms met rackhoogtediagrammen en kabeltraceringen.
Circuittracering
Documenteer WAN-circuits, providers en verbindingen met A/Z-terminatietoewijzing en contractdetails.
REST- en GraphQL-API's
Volledige REST- en GraphQL-API's maken automatisering, integratie met monitoringtools en programmatisch infrastructuurbeheer mogelijk.
Aangepaste velden
Breid elk objecttype uit met aangepaste velden, tags en validatieregels om te voldoen aan de specifieke documentatiebehoeften van je organisatie.
Wijzigingslogging
Volledig auditlogboek van elke wijziging aan infrastructuurgegevens met gebruikerstoewijzing en tijdstempels.
Waarom NetBox op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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