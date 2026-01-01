NetBox is het toonaangevende open-sourceplatform voor het modelleren en documenteren van netwerkinfrastructuur. Oorspronkelijk ontwikkeld door DigitalOcean, biedt het een uitgebreide bron van waarheid voor IP-adresbeheer (IPAM), datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM), circuits, verbindingen en virtualisatieresources. Netwerkingenieurs gebruiken NetBox om elk apparaat, elke kabel, elk IP-adres en elke VLAN binnen hun gehele infrastructuur te volgen.

NetBox zelf hosten op je VPS houdt alle netwerkdocumentatie privé en toegankelijk voor je operationele team. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevensopslag, Redis voor caching en achtergrondtaken, en een dedicated worker-proces voor betrouwbare taakuitvoering. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die tijdens de implementatie zijn geconfigureerd.