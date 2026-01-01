Convos is een volledig zelfgehoste, altijd-actieve IRC-client die op jouw server draait en 24 uur per dag verbonden blijft met IRC-netwerken. In tegenstelling tot traditionele IRC-clients die offline gaan wanneer je ze sluit, behoudt Convos persistente verbindingen zodat je nooit een bericht mist — zelfs wanneer jouw apparaten offline zijn.

Krijg toegang tot jouw IRC-gesprekken vanuit elke browser zonder software te installeren. Convos slaat jouw volledige chatgeschiedenis op, ondersteunt meerdere gebruikers en netwerken, en biedt een schone, moderne interface ontworpen voor zowel informele chatters als langdurige IRC-gemeenschappen. Zelf-hosting geeft je volledige controle over jouw gegevens en gebruikerstoegang.