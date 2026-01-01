Implementeer Convos met één-klik-installatie.
Moderne browsergebaseerde IRC-client die je constant verbonden houdt met chatnetwerken vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-plan voor Convos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Convos kunt bouwen
Convos is een volledig zelfgehoste, altijd-actieve IRC-client die op jouw server draait en 24 uur per dag verbonden blijft met IRC-netwerken. In tegenstelling tot traditionele IRC-clients die offline gaan wanneer je ze sluit, behoudt Convos persistente verbindingen zodat je nooit een bericht mist — zelfs wanneer jouw apparaten offline zijn.
Krijg toegang tot jouw IRC-gesprekken vanuit elke browser zonder software te installeren. Convos slaat jouw volledige chatgeschiedenis op, ondersteunt meerdere gebruikers en netwerken, en biedt een schone, moderne interface ontworpen voor zowel informele chatters als langdurige IRC-gemeenschappen. Zelf-hosting geeft je volledige controle over jouw gegevens en gebruikerstoegang.
Belangrijkste kenmerken van Convos
Permanente verbindingen
Convos draait 24/7 op jouw VPS en blijft verbonden met IRC-netwerken, zodat berichten worden vastgelegd en op je wachten wanneer je inlogt.
Volledige chatgeschiedenis
Alle berichten worden server-side opgeslagen en zijn beschikbaar vanuit elke browser, waardoor je een doorzoekbare geschiedenis hebt over elk kanaal en gesprek.
Multinetwerkondersteuning
Maak tegelijkertijd verbinding met meerdere IRC-netwerken en beheer alle kanalen en directe berichten vanaf één uniforme interface.
Geen software-installatie
Open je IRC-client volledig via een browser — geen desktop-app, plug-in of configuratie vereist op elk apparaat dat je gebruikt.
Geschikt voor meerdere gebruikers
Nodig teamleden of vrienden uit om jouw Convos-instantie te delen, elk met hun eigen onafhankelijke accounts en netwerkconfiguraties.
Waarom Convos op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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