Implementeer RStudio Server met één-klik-installatie.
Browsergebaseerde R IDE voor statistische berekeningen, data-analyse en visualisatie zonder lokale installatie.
Kies een VPS-plan voor RStudio Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RStudio Server kunt bouwen
RStudio Server is de webgebaseerde versie van de RStudio IDE, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor de programmeertaal R. Het draait volledig in een browser, waardoor datawetenschappers, statistici en onderzoekers dezelfde feature-rijke R-omgeving krijgen die ze op een lokale desktop zouden hebben — scripteditor, console, plotviewer, pakketbeheerder en omgevingsinspecteur — zonder dat R of RStudio op de machine van elke gebruiker hoeft te worden geïnstalleerd.
Zelf-hosten van RStudio Server op een VPS geeft je team een persistente R-omgeving, ondersteund door dedicated CPU en geheugen. Analyses, pakketinstallaties en grote datasets blijven op de server in plaats van lokale machinebronnen te verbruiken, waardoor het praktisch is om rekenintensieve R-workloads vanaf elk apparaat uit te voeren.
Belangrijkste kenmerken van RStudio Server
Volledige R IDE in de browser
De complete RStudio-interface — scripteditor, console, omgevingsbrowser en plotviewer — draait in je browser zonder dat een lokale R-installatie vereist is.
R Markdown-notebooks
Maak en render R Markdown-documenten die code, uitvoer en proza combineren tot reproduceerbare HTML-, PDF- of Word-rapporten met één klik.
Shiny app ontwikkeling
Bouw en bekijk interactieve Shiny webapplicaties direct vanuit de editor met een live-voorbeeldvenster voor snelle iteratie.
Pakketbeheer
Installeer en beheer R-pakketten van CRAN, Bioconductor en GitHub direct vanuit de IDE met automatische afhankelijkheidsoplossing.
Ingebouwde Git-integratie
Versiebeheer scripts, analyses en projecten met ingebouwde Git- en SVN-ondersteuning zonder de IDE te verlaten.
Waarom RStudio Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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