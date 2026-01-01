Tot wel 69% korting op RStudio Server

Implementeer RStudio Server met één-klik-installatie.

Browsergebaseerde R IDE voor statistische berekeningen, data-analyse en visualisatie zonder lokale installatie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer RStudio Server met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met RStudio Server kunt bouwen

RStudio Server is de webgebaseerde versie van de RStudio IDE, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor de programmeertaal R. Het draait volledig in een browser, waardoor datawetenschappers, statistici en onderzoekers dezelfde feature-rijke R-omgeving krijgen die ze op een lokale desktop zouden hebben — scripteditor, console, plotviewer, pakketbeheerder en omgevingsinspecteur — zonder dat R of RStudio op de machine van elke gebruiker hoeft te worden geïnstalleerd.

Zelf-hosten van RStudio Server op een VPS geeft je team een persistente R-omgeving, ondersteund door dedicated CPU en geheugen. Analyses, pakketinstallaties en grote datasets blijven op de server in plaats van lokale machinebronnen te verbruiken, waardoor het praktisch is om rekenintensieve R-workloads vanaf elk apparaat uit te voeren.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van RStudio Server

Volledige R IDE in de browser

De complete RStudio-interface — scripteditor, console, omgevingsbrowser en plotviewer — draait in je browser zonder dat een lokale R-installatie vereist is.

R Markdown-notebooks

Maak en render R Markdown-documenten die code, uitvoer en proza combineren tot reproduceerbare HTML-, PDF- of Word-rapporten met één klik.

Shiny app ontwikkeling

Bouw en bekijk interactieve Shiny webapplicaties direct vanuit de editor met een live-voorbeeldvenster voor snelle iteratie.

Pakketbeheer

Installeer en beheer R-pakketten van CRAN, Bioconductor en GitHub direct vanuit de IDE met automatische afhankelijkheidsoplossing.

Ingebouwde Git-integratie

Versiebeheer scripts, analyses en projecten met ingebouwde Git- en SVN-ondersteuning zonder de IDE te verlaten.

Waarom RStudio Server op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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