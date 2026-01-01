RStudio Server is de webgebaseerde versie van de RStudio IDE, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor de programmeertaal R. Het draait volledig in een browser, waardoor datawetenschappers, statistici en onderzoekers dezelfde feature-rijke R-omgeving krijgen die ze op een lokale desktop zouden hebben — scripteditor, console, plotviewer, pakketbeheerder en omgevingsinspecteur — zonder dat R of RStudio op de machine van elke gebruiker hoeft te worden geïnstalleerd.

Zelf-hosten van RStudio Server op een VPS geeft je team een persistente R-omgeving, ondersteund door dedicated CPU en geheugen. Analyses, pakketinstallaties en grote datasets blijven op de server in plaats van lokale machinebronnen te verbruiken, waardoor het praktisch is om rekenintensieve R-workloads vanaf elk apparaat uit te voeren.