Tot wel 69% korting op Your Spotify

Implementeer je Spotify met één-klik installatie.

Zelfgehoste Spotify luisterstatistieken dashboard met uitgebreide grafieken, geschiedenis en gedetailleerde analyses.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer je Spotify met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Your Spotify kunt bouwen

Jouw Spotify is een zelf-gehost analyse-dashboard dat jouw volledige Spotify-luistergeschiedenis bijhoudt en deze visualiseert via uitgebreide grafieken: topartiesten en -nummers door de tijd heen, luistertijd per dag en uur, genreverdelingen, albumrotaties en historische trends door de jaren heen. In tegenstelling tot Spotify Wrapped, dat slechts één keer per jaar verschijnt, geeft Jouw Spotify je dezelfde diepgaande inzichten op aanvraag, voor elk tijdsbereik dat je kiest.

Jouw Spotify zelf hosten op een VPS houdt elke afspeelbeurt, like en skip bij in een database die je beheert — de eigen gegevensexports van Spotify zijn beperkt tot de 50 meest recente nummers, maar Jouw Spotify bevraagt de API continu en bouwt een compleet persoonlijk luisterarchief op dat groeit zolang de instantie actief is.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Your Spotify

Doorlopende geschiedenisvastlegging

Peilt de Spotify-API elke paar seconden om elke afspeelbeurt te registreren, inclusief overgeslagen nummers en gedeeltelijke beluisteringen — veel verder dan wat Spotify exporteert.

Topartiesten, nummers en albums

Configureerbare tijdsbereiken tonen je meest afgespeelde content op basis van afspeelaantal, luistertijd of eerste ontdekkingen.

Luisterpatronen en trends

Heatmaps en grafieken visualiseren wanneer je het meest luistert — tijdstip van de dag, dag van de week, maandelijkse trends en jaar-op-jaar vergelijkingen.

Genre- en sfeeranalyse

Combineert Spotify's audiofuncties van nummers en genre-tags in grafieken die laten zien hoe je smaak in de loop van de tijd verandert.

Multi-user dashboards

Elke gebruiker koppelt zijn eigen Spotify-account via OAuth, zodat huishoudens elk hun luistergedrag afzonderlijk op één server kunnen bijhouden.

Waarom Your Spotify op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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