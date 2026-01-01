Implementeer je Spotify met één-klik installatie.
Zelfgehoste Spotify luisterstatistieken dashboard met uitgebreide grafieken, geschiedenis en gedetailleerde analyses.
Kies een VPS-plan voor Your Spotify
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Your Spotify kunt bouwen
Jouw Spotify is een zelf-gehost analyse-dashboard dat jouw volledige Spotify-luistergeschiedenis bijhoudt en deze visualiseert via uitgebreide grafieken: topartiesten en -nummers door de tijd heen, luistertijd per dag en uur, genreverdelingen, albumrotaties en historische trends door de jaren heen. In tegenstelling tot Spotify Wrapped, dat slechts één keer per jaar verschijnt, geeft Jouw Spotify je dezelfde diepgaande inzichten op aanvraag, voor elk tijdsbereik dat je kiest.
Jouw Spotify zelf hosten op een VPS houdt elke afspeelbeurt, like en skip bij in een database die je beheert — de eigen gegevensexports van Spotify zijn beperkt tot de 50 meest recente nummers, maar Jouw Spotify bevraagt de API continu en bouwt een compleet persoonlijk luisterarchief op dat groeit zolang de instantie actief is.
Belangrijkste kenmerken van Your Spotify
Doorlopende geschiedenisvastlegging
Peilt de Spotify-API elke paar seconden om elke afspeelbeurt te registreren, inclusief overgeslagen nummers en gedeeltelijke beluisteringen — veel verder dan wat Spotify exporteert.
Topartiesten, nummers en albums
Configureerbare tijdsbereiken tonen je meest afgespeelde content op basis van afspeelaantal, luistertijd of eerste ontdekkingen.
Luisterpatronen en trends
Heatmaps en grafieken visualiseren wanneer je het meest luistert — tijdstip van de dag, dag van de week, maandelijkse trends en jaar-op-jaar vergelijkingen.
Genre- en sfeeranalyse
Combineert Spotify's audiofuncties van nummers en genre-tags in grafieken die laten zien hoe je smaak in de loop van de tijd verandert.
Multi-user dashboards
Elke gebruiker koppelt zijn eigen Spotify-account via OAuth, zodat huishoudens elk hun luistergedrag afzonderlijk op één server kunnen bijhouden.
Waarom Your Spotify op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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