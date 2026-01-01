Jouw Spotify is een zelf-gehost analyse-dashboard dat jouw volledige Spotify-luistergeschiedenis bijhoudt en deze visualiseert via uitgebreide grafieken: topartiesten en -nummers door de tijd heen, luistertijd per dag en uur, genreverdelingen, albumrotaties en historische trends door de jaren heen. In tegenstelling tot Spotify Wrapped, dat slechts één keer per jaar verschijnt, geeft Jouw Spotify je dezelfde diepgaande inzichten op aanvraag, voor elk tijdsbereik dat je kiest.

Jouw Spotify zelf hosten op een VPS houdt elke afspeelbeurt, like en skip bij in een database die je beheert — de eigen gegevensexports van Spotify zijn beperkt tot de 50 meest recente nummers, maar Jouw Spotify bevraagt de API continu en bouwt een compleet persoonlijk luisterarchief op dat groeit zolang de instantie actief is.