Odysseus is een open-source AI-werkruimte die de chat-, agent-, onderzoeks- en schrijftools die je van ChatGPT of Claude zou verwachten, op je eigen server plaatst. Het bundelt permanente chat met elk lokaal of API-model, een agentruntime gebouwd op opencode, diepgaand meerstaps onderzoek, een modelkookboek met hardwarebewuste aanbevelingen, plus een documenteneditor, notities, taken, een CalDAV-agenda en een IMAP/SMTP-inbox met AI-triage.

Het zelf hosten van Odysseus op je VPS houdt elk gesprek, document, elke embedding en e-mail volledig op je eigen infrastructuur. Je gebruikt je eigen API-sleutels voor OpenAI, OpenRouter of elk compatibel eindpunt, terwijl persistent geheugen en vaardigheden in de loop van de tijd evolueren zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in.