Implementeer Odysseus met één klik installatie.
Zelfgehoste AI-werkruimte voor chat, agents, diepgaand onderzoek, geheugen, documenten en e-mail — allemaal draaiend op je eigen VPS.
Kies een VPS-plan voor Odysseus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Odysseus kunt bouwen
Odysseus is een open-source AI-werkruimte die de chat-, agent-, onderzoeks- en schrijftools die je van ChatGPT of Claude zou verwachten, op je eigen server plaatst. Het bundelt permanente chat met elk lokaal of API-model, een agentruntime gebouwd op opencode, diepgaand meerstaps onderzoek, een modelkookboek met hardwarebewuste aanbevelingen, plus een documenteneditor, notities, taken, een CalDAV-agenda en een IMAP/SMTP-inbox met AI-triage.
Het zelf hosten van Odysseus op je VPS houdt elk gesprek, document, elke embedding en e-mail volledig op je eigen infrastructuur. Je gebruikt je eigen API-sleutels voor OpenAI, OpenRouter of elk compatibel eindpunt, terwijl persistent geheugen en vaardigheden in de loop van de tijd evolueren zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Odysseus
Chat met elk model
Verbind vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, of elk OpenAI-compatibel eindpunt vanaf één uniform chatplatform.
Agentruntime
Een op opencode gebaseerde agent wordt geleverd met MCP-, web-, bestands-, shell-, vaardigheids- en geheugentools, zodat het complete taken van begin tot eind kan uitvoeren.
Diepgaand onderzoek
Meerstaps onderzoeksruns verzamelen, lezen en synthetiseren bronnen tot een visueel rapport dat je kunt bekijken en exporteren.
Modelkookboek
Scant beschikbare hardware, beveelt GGUF-, FP8- en AWQ-modellen aan die daadwerkelijk passen, downloadt en serveert ze vervolgens met één klik.
Persistent geheugen & vaardigheden
Door ChromaDB ondersteunde vector- en trefwoordophaling geeft de agent langetermijngeheugen en herbruikbare vaardigheden die herstarts overleven.
Documenten, Notities & E-mail
Editor voor markdown met meerdere tabbladen, notities, taken, CalDAV-agenda en IMAP/SMTP-inbox met AI-triage in één werkruimte.
Waarom Odysseus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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