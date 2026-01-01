Hugo is de snelste statische sitegenerator ter wereld, geschreven in Go en in staat om complete websites in milliseconden te bouwen. Het drijft documentatieportals, marketingsites, persoonlijke blogs en zakelijke webpagina's aan voor teams variërend van individuele ontwikkelaars tot grote organisaties zoals Kubernetes, Netlify en Let's Encrypt.

Het zelf hosten van Hugo op je eigen VPS geeft je een persistente ontwikkelomgeving die overal toegankelijk is — ideaal voor gedistribueerde teams, geautomatiseerde build-pipelines en staging-omgevingen. Je site-scaffolding, thema-configuratie en content zijn altijd beschikbaar via SSH zonder afhankelijk te zijn van een hostingdienst van derden.