Implementeer Hugo met één-klik installatie.
De snelste statische sitegenerator ter wereld voor het bouwen van documentatiesites, blogs en portfolio's.
Kies een VPS-plan voor Hugo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hugo kunt bouwen
Hugo is de snelste statische sitegenerator ter wereld, geschreven in Go en in staat om complete websites in milliseconden te bouwen. Het drijft documentatieportals, marketingsites, persoonlijke blogs en zakelijke webpagina's aan voor teams variërend van individuele ontwikkelaars tot grote organisaties zoals Kubernetes, Netlify en Let's Encrypt.
Het zelf hosten van Hugo op je eigen VPS geeft je een persistente ontwikkelomgeving die overal toegankelijk is — ideaal voor gedistribueerde teams, geautomatiseerde build-pipelines en staging-omgevingen. Je site-scaffolding, thema-configuratie en content zijn altijd beschikbaar via SSH zonder afhankelijk te zijn van een hostingdienst van derden.
Belangrijkste kenmerken van Hugo
Millisecondebouwtijden
Hugo bouwt zelfs grote sites met duizenden pagina's in minder dan een seconde, aanzienlijk sneller dan op JavaScript gebaseerde generatoren.
Nul afhankelijkheden
Hugo wordt geleverd als één binair bestand zonder runtimeafhankelijkheden, waardoor versieconflicten worden voorkomen en implementatiepijplijnen worden vereenvoudigd.
Ingebouwde Assetpijplijn
Native beeldverwerking, JavaScript-bundeling, Sass-compilatie en TailwindCSS-ondersteuning zonder extra buildtools.
Live Herlaadserver
De ingebouwde ontwikkelingsserver weerspiegelt inhouds- en ontwerpaanpassingen direct, wat de iteratie tijdens website-ontwikkeling versnelt.
Meertalige ondersteuning
Ingebouwde i18n met inhoud, URL's en menu's per taal maakt het bouwen van meertalige sites eenvoudig zonder plugins.
Waarom Hugo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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