RSSHub is 's werelds grootste open-source RSS-netwerk, dat meer dan 5.000 routes ondersteunt voor platforms die geen native RSS-feeds meer aanbieden — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub en nog veel meer. Met meer dan 41.000 GitHub-sterren en bijdragen van meer dan 1.300 ontwikkelaars is het dé oplossing geworden om het open web abonneerbaar te houden.

Het zelf hosten van RSSHub betekent dat je contentconsumptiegewoonten privé blijven — alle feedverzoeken zijn afkomstig van je eigen server in plaats van openbare instanties die mogelijk zoekopdrachten loggen. Redis-caching houdt veelgevraagde feeds snel en vermindert de belasting op bronwebsites.