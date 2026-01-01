Implementeer RSSHub met één klik installatie.
Open-source RSS-feedgenerator die elke website abonneerbaar maakt, van sociale media tot GitHub en verder.
Kies een VPS-plan voor RSSHub
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RSSHub kunt bouwen
RSSHub is 's werelds grootste open-source RSS-netwerk, dat meer dan 5.000 routes ondersteunt voor platforms die geen native RSS-feeds meer aanbieden — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub en nog veel meer. Met meer dan 41.000 GitHub-sterren en bijdragen van meer dan 1.300 ontwikkelaars is het dé oplossing geworden om het open web abonneerbaar te houden.
Het zelf hosten van RSSHub betekent dat je contentconsumptiegewoonten privé blijven — alle feedverzoeken zijn afkomstig van je eigen server in plaats van openbare instanties die mogelijk zoekopdrachten loggen. Redis-caching houdt veelgevraagde feeds snel en vermindert de belasting op bronwebsites.
Belangrijkste kenmerken van RSSHub
5.000+ Contentroutes
Omvat honderden platforms, waaronder sociale media, nieuwssites, GitHub, e-commerce en gespecialiseerde publicaties — als het een pagina heeft, kan RSSHub er een feed van maken.
Socialemediafeeds
Genereer RSS-feeds van Instagram, Twitter, TikTok en YouTube zonder accounts aan te maken of apps van derden toegang te geven tot je inloggegevens.
Redis-caching
Ingebouwde Redis-integratie levert snelle feed-reacties voor veelbezochte routes, terwijl herhaalde verzoeken naar bronwebsites worden verminderd.
Privacygericht browsen
Volg elke contentbron via je feedreader zonder je leesgewoonten te delen met commerciële platforms of aggregatordiensten.
Automatiseringintegratie
Verbind RSSHub-feeds met n8n, Zapier of Home Assistant om workflows te activeren wanneer nieuwe content wordt gepubliceerd op elk ondersteund platform.
Waarom RSSHub op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.