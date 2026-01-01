Tot wel 69% korting op pretix

Implementeer pretix met één-klik-installatie.

Open-source ticketverkoopplatform voor conferenties, festivals, workshops en elk evenement met een fysiek of digitaal ticket.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,79/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer pretix met één-klik-installatie.

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MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met pretix kunt bouwen

pretix is een feature-rijk open-source ticketplatform, specifiek gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticket kosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, drijft het duizenden evenementen wereldwijd aan — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer tijdens de verkoop aan te kunnen zonder in te storten.

Zelf pretix hosten op je eigen VPS houdt deelnemersgegevens, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder jouw controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe gateway, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig compliant met de AVG door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van pretix

Flexibele Ticketverkopen

Verkoop betaalde, gratis en op donatie gebaseerde tickets met quota, vouchers, stoelselectie en tijdgebonden beschikbaarheid voor meerdere evenementen vanuit één winkel.

Ingebouwde betalingen

Native integraties met Stripe, PayPal, SEPA, bankoverschrijving en vele andere betaalpoorten — geen marktplaats voor plugins van derden vereist.

Zitplaatsindelingen

Visuele interactieve stoelkeuze met categorieën, prijsdifferentiatie en toegankelijke zitplaatsen voor theaters, zalen en stadions.

Inchecken op locatie

Bijbehorende mobiele en desktopscanner-apps valideren QR-gecodeerde tickets aan de deur, inclusief offlinemodus voor locaties met slechte connectiviteit.

Meertalige winkels

Lever gelokaliseerde ticketshops in meer dan 30 talen met vertaalde e-mails, ticketlay-outs en afrekenstromen die direct klaar zijn voor gebruik.

REST API & Webhooks

Integreer pretix met CRM's, boekhoudsystemen en badgeprinten via een gedocumenteerde REST API en gebeurtenisgestuurde webhooks.

Waarom pretix op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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