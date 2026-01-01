Implementeer pretix met één-klik-installatie.
Open-source ticketverkoopplatform voor conferenties, festivals, workshops en elk evenement met een fysiek of digitaal ticket.
Kies een VPS-plan voor pretix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pretix kunt bouwen
pretix is een feature-rijk open-source ticketplatform, specifiek gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticket kosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, drijft het duizenden evenementen wereldwijd aan — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer tijdens de verkoop aan te kunnen zonder in te storten.
Zelf pretix hosten op je eigen VPS houdt deelnemersgegevens, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder jouw controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe gateway, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig compliant met de AVG door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.
Belangrijkste kenmerken van pretix
Flexibele Ticketverkopen
Verkoop betaalde, gratis en op donatie gebaseerde tickets met quota, vouchers, stoelselectie en tijdgebonden beschikbaarheid voor meerdere evenementen vanuit één winkel.
Ingebouwde betalingen
Native integraties met Stripe, PayPal, SEPA, bankoverschrijving en vele andere betaalpoorten — geen marktplaats voor plugins van derden vereist.
Zitplaatsindelingen
Visuele interactieve stoelkeuze met categorieën, prijsdifferentiatie en toegankelijke zitplaatsen voor theaters, zalen en stadions.
Inchecken op locatie
Bijbehorende mobiele en desktopscanner-apps valideren QR-gecodeerde tickets aan de deur, inclusief offlinemodus voor locaties met slechte connectiviteit.
Meertalige winkels
Lever gelokaliseerde ticketshops in meer dan 30 talen met vertaalde e-mails, ticketlay-outs en afrekenstromen die direct klaar zijn voor gebruik.
REST API & Webhooks
Integreer pretix met CRM's, boekhoudsystemen en badgeprinten via een gedocumenteerde REST API en gebeurtenisgestuurde webhooks.
Waarom pretix op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.