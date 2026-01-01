pretix is een feature-rijk open-source ticketplatform, specifiek gebouwd voor evenementorganisatoren die tickets willen verkopen zonder per-ticket kosten te betalen aan commerciële diensten zoals Eventbrite of Ticketmaster. Gebouwd en onderhouden door pretix GmbH in Duitsland, drijft het duizenden evenementen wereldwijd aan — van kleine workshops tot grote conferenties en festivals — en is het ontworpen om piekmomenten met veel verkeer tijdens de verkoop aan te kunnen zonder in te storten.

Zelf pretix hosten op je eigen VPS houdt deelnemersgegevens, betalingsconfiguratie en inkomsten volledig onder jouw controle. In plaats van een percentage van elk ticket af te staan aan een externe gateway, betaal je een vast hostingtarief — en blijf je volledig compliant met de AVG door persoonlijke gegevens binnen de infrastructuur te houden die jij beheert.