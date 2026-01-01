LakeFS is een open source dataversiebeheerplatform dat Git-achtige workflows toepast op datalakes. Het stelt teams in staat om branches te creëren voor geïsoleerde data-experimenten, reproduceerbare snapshots vast te leggen en wijzigingen atomisch samen te voegen — allemaal zonder data te dupliceren. LakeFS werkt native met AWS S3, Azure Blob Storage en Google Cloud Storage, terwijl het een volledig S3-compatibele API blootstelt, zodat bestaande tools geen aanpassingen vereisen.

LakeFS zelf hosten op je VPS geeft data- en ML-teams volledige controle over hun dataversiebeheerinfrastructuur. Of je nu reproduceerbare machine learning-experimenten, veilige staging-omgevingen voor ETL-pijplijnen of de mogelijkheid nodig hebt om slechte data-invoer terug te draaien, LakeFS geeft data-operaties hetzelfde vertrouwen als Git aan code geeft.