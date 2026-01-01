Implementeer LakeFS met één klik.
Open source Git-achtig versiebeheer voor je data lake, dat branching en committing naar objectopslag brengt.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LakeFS kunt bouwen
LakeFS is een open source dataversiebeheerplatform dat Git-achtige workflows toepast op datalakes. Het stelt teams in staat om branches te creëren voor geïsoleerde data-experimenten, reproduceerbare snapshots vast te leggen en wijzigingen atomisch samen te voegen — allemaal zonder data te dupliceren. LakeFS werkt native met AWS S3, Azure Blob Storage en Google Cloud Storage, terwijl het een volledig S3-compatibele API blootstelt, zodat bestaande tools geen aanpassingen vereisen.
LakeFS zelf hosten op je VPS geeft data- en ML-teams volledige controle over hun dataversiebeheerinfrastructuur. Of je nu reproduceerbare machine learning-experimenten, veilige staging-omgevingen voor ETL-pijplijnen of de mogelijkheid nodig hebt om slechte data-invoer terug te draaien, LakeFS geeft data-operaties hetzelfde vertrouwen als Git aan code geeft.
Belangrijkste kenmerken van LakeFS
Git-achtige databranching
Creëer geïsoleerde databranches voor experimenten of staging zonder objecten te dupliceren, met behulp van zero-copy branching die alleen door metadata wordt ondersteund.
Reproduceerbare commits
Leg op elk moment momentopnamen van gegevens vast, zodat machine learning-experimenten en pijplijnuitvoeringen exact kunnen worden gereproduceerd vanuit een bekende gegevensstatus.
Atomaire samenvoegingen
Voeg databranchen atomisch samen met main, zodat downstreamgebruikers altijd een consistente en complete dataset zien.
S3-compatibele API
LakeFS biedt een volledig S3-compatibel eindpunt, zodat Spark, Pandas en andere tools zonder codewijzigingen verbinding maken.
Gegevensrollback
Zet direct terug naar elke vorige commit om te herstellen van per ongeluk verwijderde gegevens of foutieve data-invoer binnen enkele seconden.
Waarom LakeFS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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