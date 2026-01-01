Gopeed is een open-source, snelle downloadmanager die overdrachten versnelt door elk bestand op te splitsen in meerdere gelijktijdige verbindingen. Het ondersteunt standaard HTTP, HTTPS, BitTorrent en magneetlinks, en met het extensiesysteem kun je ondersteuning toevoegen voor extra sites en protocollen. Gebouwd op een Go-engine met een strakke webinterface, werkt Gopeed overal hetzelfde en wordt het volledig vanuit je browser beheerd.

Gopeed zelf hosten op je VPS betekent dat downloads draaien met datacenterbandbreedte en op de achtergrond worden voltooid, onafhankelijk van je lokale apparaat of verbinding. Voltooide bestanden worden server-side opgeslagen voor later ophalen, en je behoudt volledige controle over je downloadgeschiedenis en gegevens zonder afhankelijk te zijn van browserextensies of commerciële downloadservices.