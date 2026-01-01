Implementeer Gopeed met één klik installatie.
Snelle, multiprotocol downloadmanager die ondersteuning biedt voor HTTP-, BitTorrent- en magneetlinks vanuit elke webbrowser.
Kies een VPS-plan voor Gopeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gopeed kunt bouwen
Gopeed is een open-source, snelle downloadmanager die overdrachten versnelt door elk bestand op te splitsen in meerdere gelijktijdige verbindingen. Het ondersteunt standaard HTTP, HTTPS, BitTorrent en magneetlinks, en met het extensiesysteem kun je ondersteuning toevoegen voor extra sites en protocollen. Gebouwd op een Go-engine met een strakke webinterface, werkt Gopeed overal hetzelfde en wordt het volledig vanuit je browser beheerd.
Gopeed zelf hosten op je VPS betekent dat downloads draaien met datacenterbandbreedte en op de achtergrond worden voltooid, onafhankelijk van je lokale apparaat of verbinding. Voltooide bestanden worden server-side opgeslagen voor later ophalen, en je behoudt volledige controle over je downloadgeschiedenis en gegevens zonder afhankelijk te zijn van browserextensies of commerciële downloadservices.
Belangrijkste kenmerken van Gopeed
Multi-connectieversnelling
Verdeel elke download in meerdere parallelle verbindingen om alle beschikbare bandbreedte te gebruiken en sneller klaar te zijn.
Multi-protocol Ondersteuning
Download via HTTP, HTTPS, BitTorrent en magnetlinks vanaf één enkele uniforme interface.
Extensiesysteem
Installeer extensies om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe sites, protocollen en aangepast downloadgedrag.
Browsergebaseerd beheer
Plaats elke download in de wachtrij, monitor en beheer deze vanaf elk apparaat met een webbrowser — geen clientinstallatie vereist.
Datacenter downloadsnelheden
Downloads draaien op je VPS met volledige serverbandbreedte, waardoor je lokale apparaat en internetverbinding vrijkomen.
Waarom Gopeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.