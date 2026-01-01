Implementeer Metabase met één klik installatie.
Open-source business intelligence platform waarmee elk teamlid data kan verkennen en dashboards kan bouwen zonder SQL.
Kies een VPS-plan voor Metabase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Metabase kunt bouwen
Metabase is een toonaangevend open-source business intelligence-platform dat wereldwijd door meer dan 40.000 bedrijven wordt vertrouwd. De intuïtieve querybouwer laat niet-technische teamleden gegevens verkennen en interactieve dashboards bouwen zonder SQL te schrijven, terwijl ervaren gebruikers direct native queries kunnen uitvoeren. Het maakt verbinding met meer dan 20 databases, waaronder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery en Snowflake, en ondersteunt geautomatiseerde e-mail- en Slack-rapporten.
Metabase implementeren op je eigen VPS houdt gevoelige bedrijfsgegevens binnen je eigen omgeving, elimineert SaaS-prijzen per gebruiker en biedt toegewijde resources voor complexe queries en grote datasets die gedeelde cloud analytics-services vertragen.
Belangrijkste kenmerken van Metabase
No-SQL-querybouwer
Iedereen in het team kan gegevens verkennen en grafieken maken via een visuele interface, zonder SQL-syntaxis te leren.
20+ Databaseconnectors
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake en meer via een geleide installatiewizard.
Interactieve dashboards
Combineer grafieken, statistieken en filters in deelbare dashboards die automatisch worden bijgewerkt met nieuwe gegevens.
Geautomatiseerde Rapporten
Plan rapporten in die via e-mail of Slack worden geleverd, zodat belanghebbenden altijd actuele inzichten hebben zonder in te loggen.
Insluiten en Delen
Integreer dashboards in externe tools of deel openbare links voor klantgerichte analyses zonder ruwe data bloot te stellen.
Waarom Metabase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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