Metabase is een toonaangevend open-source business intelligence-platform dat wereldwijd door meer dan 40.000 bedrijven wordt vertrouwd. De intuïtieve querybouwer laat niet-technische teamleden gegevens verkennen en interactieve dashboards bouwen zonder SQL te schrijven, terwijl ervaren gebruikers direct native queries kunnen uitvoeren. Het maakt verbinding met meer dan 20 databases, waaronder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery en Snowflake, en ondersteunt geautomatiseerde e-mail- en Slack-rapporten.

Metabase implementeren op je eigen VPS houdt gevoelige bedrijfsgegevens binnen je eigen omgeving, elimineert SaaS-prijzen per gebruiker en biedt toegewijde resources voor complexe queries en grote datasets die gedeelde cloud analytics-services vertragen.