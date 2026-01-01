Implementeer FreeCAD met één-klik-installatie.
Gratis parametrische 3D CAD-modelleur, toegankelijk vanuit elke browser via KasmVNC, zonder dat lokale installatie vereist is.
Kies een VPS-plan voor FreeCAD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreeCAD kunt bouwen
FreeCAD is een gratis en open-source parametrische 3D CAD-modelleerder die wereldwijd wordt gebruikt door ingenieurs, productontwerpers en architecten. In tegenstelling tot op meshes gebaseerde tools, werkt FreeCAD met precieze, op beperkingen gebaseerde geometrie, zodat elke dimensie op elk moment kan worden aangepast zonder een model helemaal opnieuw op te bouwen. Deze template voert FreeCAD uit via KasmVNC op een via de browser toegankelijke desktop, waardoor elk met internet verbonden apparaat verandert in een capabel CAD-werkstation.
FreeCAD zelf hosten op je VPS betekent dat je engineeringomgeving — inclusief aangepaste macro's, onderdelenbibliotheken en projectbestanden — altijd beschikbaar is vanaf elk apparaat, zonder dat je software-installaties op meerdere machines hoeft te beheren. Permanente volumestorage houdt al je werk intact tijdens containerupdates en herstarts.
Belangrijkste kenmerken van FreeCAD
Browsergebaseerde toegang
Volledige FreeCAD desktop geleverd via KasmVNC, toegankelijk vanuit elke moderne browser zonder lokaal iets te installeren.
Parametrisch modelleren
Constraint-gebaseerde schetser en Part Design werkbank laten je elke afmeting op elk moment aanpassen zonder het model opnieuw op te bouwen.
Multiwerkbankomgeving
Speciale werkbanken voor solidmodellering, assemblages, technische tekeningen, FEM-analyse en meer in één applicatie.
Ondersteuning voor standaardformaat
Importeer en exporteer STEP-, IGES-, STL-, DXF- en SVG-bestanden voor compatibiliteit met andere CAD-tools en productieworkflows.
Python-scripting
Automatiseer repetitieve taken, maak aangepaste macro's en bouw nieuwe werkomgevingen met behulp van de ingebouwde Python-scriptingengine.
Waarom FreeCAD op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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