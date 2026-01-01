FreeCAD is een gratis en open-source parametrische 3D CAD-modelleerder die wereldwijd wordt gebruikt door ingenieurs, productontwerpers en architecten. In tegenstelling tot op meshes gebaseerde tools, werkt FreeCAD met precieze, op beperkingen gebaseerde geometrie, zodat elke dimensie op elk moment kan worden aangepast zonder een model helemaal opnieuw op te bouwen. Deze template voert FreeCAD uit via KasmVNC op een via de browser toegankelijke desktop, waardoor elk met internet verbonden apparaat verandert in een capabel CAD-werkstation.

FreeCAD zelf hosten op je VPS betekent dat je engineeringomgeving — inclusief aangepaste macro's, onderdelenbibliotheken en projectbestanden — altijd beschikbaar is vanaf elk apparaat, zonder dat je software-installaties op meerdere machines hoeft te beheren. Permanente volumestorage houdt al je werk intact tijdens containerupdates en herstarts.