Implementeer iTop met één-klik installatie.
Open-source ITSM-platform en CMDB voor het beheren van IT-diensten, infrastructuur en ondersteuningsworkflows.
Kies een VPS-plan voor iTop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met iTop kunt bouwen
iTop (IT Operations Portal) is een volledig open-source, webgebaseerd IT Service Management-platform gebouwd rond de best practices van ITIL. Het combineert een krachtige Configuration Management Database met helpdesk-, incident-, probleem-, wijzigings- en servicemanagementmodules — allemaal in één zelfgehoste applicatie.
In tegenstelling tot SaaS ITSM-tools die per agent kosten in rekening brengen, geeft het zelf hosten van iTop op je eigen VPS je IT-team volledige controle over je gegevens, aanpassingen en integraties. Je kunt iTop uitbreiden met add-ons van de iTop Hub om het aan te passen aan je specifieke operationele workflows.
Belangrijkste kenmerken van iTop
Geïntegreerde CMDB
Volg alle IT-activa en hun onderlinge relaties in een volledig aanpasbare database met grafische impactanalyse.
Incident & helpdesk
Beheer supporttickets met SLA-tracking, gebruikersmeldingen en een volledig auditlogboek van elke uitgevoerde actie.
Veranderingsmanagement
Plan en keur wijzigingen goed met gestructureerde workflows die je IT-omgeving stabiel en traceerbaar houden.
Dienstencatalogus
Definieer en beheer dienstaanbod, contracten en SLA-doelstellingen binnen je gehele IT-organisatie.
Uitbreidbaar via add-ons
Breid iTop uit met community- en commerciële extensies vanuit de iTop Hub zonder de kerncode te wijzigen.
Waarom iTop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.