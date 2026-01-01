iTop (IT Operations Portal) is een volledig open-source, webgebaseerd IT Service Management-platform gebouwd rond de best practices van ITIL. Het combineert een krachtige Configuration Management Database met helpdesk-, incident-, probleem-, wijzigings- en servicemanagementmodules — allemaal in één zelfgehoste applicatie.

In tegenstelling tot SaaS ITSM-tools die per agent kosten in rekening brengen, geeft het zelf hosten van iTop op je eigen VPS je IT-team volledige controle over je gegevens, aanpassingen en integraties. Je kunt iTop uitbreiden met add-ons van de iTop Hub om het aan te passen aan je specifieke operationele workflows.